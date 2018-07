La radioactivité pour les non savants

Comme Monsieur Jourdain découvrant qu’il faisait de la prose sans le savoir, j’ai découvert un jour que j’étais radioactif sans le savoir et même sacrément radioactif. Environ 8000 Becquerels par seconde ! Diable ! Mais c’est énorme ! Je propose de jeter un coup d’œil pour comprendre un peu mieux de ce qu’il en est exactement. Et que les savants me pardonnent si mes termes sont un peu approximatifs et mes explications un peu succinctes.

Depuis les accidents de Tchernobyl ou de Fukushima on entend souvent parler de radioactivité, on parle de Becquerels, de Sieverts, qui sont des unités de mesure de la radioactivité, sans en connaître la valeur et la signification exactes.

Il faut d’abord savoir qu’à la naissance la Terre la radioactivité était si intense que la vie y était totalement impossible. Les éléments radioactifs étaient présents en énorme quantité. Mais les atomes radioactifs se désintègrent plus ou moins rapidement en émettant du rayonnement et quelques milliards d’années plus tard ne restent que ceux qui se désintègrent lentement comme l’uranium U238 ou le potassium K40 qui mettent plusieurs milliards d’années pour perdre la moitié de leur masse. C’est la radioactivité naturelle .

Depuis un siècle l’homme a conçu des techniques pour utiliser cette radioactivité et même en créer comme la radiothérapie, les bombes nucléaires et les centrales nucléaires. Les essais de bombe nucléaire atmosphérique, les rejets des centrales nucléaires et les accidents sont les principaux « fournisseurs » de la radioactivité artificielle .

Le Becquerel

Les matières radioactives émettent des rayonnements de plusieurs types : Alpha, bêta, gamma, rayons X et d'autres encore … de nature et de « puissance » différentes.

Pour compter ces émissions de rayonnement on utilise le Becquerel ( Bq )

1 Bq = 1 émission de 1 rayonnement soit 1 désintégration par seconde.

On peut mesurer cette radioactivité avec des compteurs comme le compteur Geiger mais il faut savoir, par exemple qu’un compteur Geiger ne comptera pas les rayons α stoppés par le moindre obstacle comme une simple feuille de papier et une partie seulement des rayons β.

Quelques exemples :

Un homme de 70 kg émet donc environ 8000 Bq (plus de la moitié venant du potassium radioactif K40 contenu dans notre organisme soit 0,02% des 150 mg/kg de tout le potassium).

Mais si on compare à 1 gramme de plutonium Pu 239 on obtient 2,3 GBq soit 2,3 TBq/kg soit 1610 TBq pour 70 kg soit 1 610 000 000 000 000 Bq … les 8000 Bq de l'homme sont tout de suite moins impressionnants …

Le combustible usé d'une centrale nucléaire c'est environ 1019 Bq soit un 1 suivi de dix-neuf 0 … 10 000 000 000 000 000 000 Bq … énorme par rapport à un homme. On tombe dans des chiffres qui dépassent l'imagination. Pour donner une idée ce serait approximativement comme comparer le poids d'un homme à celui de la totalité des glaces de l’Antarctique. Il faut donc être attentif à l'échelle de comparaison.

Lors de l’accident de Tchernobyl les estimations de rejets dans l’atmosphère sont de :

85 PBq pour le césium 137

1760 PBq pour l’iode 131

P étant l’abréviation de peta soit 1015 soit un billiard soit un million de millards. Encore une fois, le rapport entre les Bq et les PBq soit 1015 est monstrueux.

Le Bq a aussi un défaut qui est qu’il ne fait que compter les désintégrations sans tenir compte de leur nature, α β γ ou autres rayonnements de nature différente. Il ne donne aucune approche de la dangerosité du rayonnement sauf dans les chiffres énormes.

Le Sievert

Deux autres unités le Grey (Gy) et le Sievert (Sv) tiennent compte de la nature des rayonnements α β γ et de leur énergie.

Le Gy mesure la dose absorbée par un corps en contact avec une source radioactive.

1 Gy = 1 Joule/kg ou 1 Watt par seconde et par kg.

Il ne permet cependant pas de connaître les conséquences sanitaires de ces impacts. Le rayonnement α est par exemple arrêté par une simple feuille de papier. De plus les modes de contamination peuvent être de plusieurs sortes : contact par sol, air ..., inhalation par poussières, gaz ..., ingestion par eau, aliments contaminés. Une exposition à 40 Gy soit 40 W /s et /kg ou 168 KW par minute pour un humain est mortelle en quelques minutes. C’est à peu près la moitié de cette dose que recevaient les liquidateurs de Tchernobyl pendant une trentaine de secondes ... Il n’est pas surprenant qu’un certain nombre d’entre eux soient morts (officiellement moins d’une vingtaine, officieusement entre 4000 et 25 000 sur les 500 000 qui ont travaillé au plus près du réacteur éventré).

Le Sievert ( Sv) exprimé aussi en Joule/kg mesure la dose équivalente et la dose efficace absorbée en tenant, enfin, en essayant de tenir compte des différences de rayonnement et aussi de la sensibilité des organes à ces rayonnements en utilisant des facteurs de pondérations suivant le type de rayonnement et aussi un facteur de modération en fonction de la vulnérabilité des organes. Le Sievert est une unité subjective sujette à des variations dans le temps en fonction de nouvelles connaissances, expérimentation, étude de personnes contaminées et ne doit être utilisé que pour des doses faibles infèrieures à 1 Gy...

0.1 Sv/an est actuellement considéré comme la dose ayant un effet cancérigène avéré. La dose de radioactivité d’origine naturelle est d’environ 3.2 mSv /an soit 0.003 Sv/an. En France la dose admissible pour la population, en plus de la dose naturelle, est de 4mSv/an.

Il faut aussi savoir qu'il est actuellement impossible de déterminer si l'origine d'un cancer est due à une exposition radioactive ou non. On fait appel aux statistiques pour déterminer cette possible origine avec toute l'approximation que cela peut comporter. Un écart de 0.1% pour une population de 10 millions d'habitants représente 10 000 personnes.

Par exemple, il n'existe aucun registre national ( maladies à déclaration obligatoire ) en France sur le cancer de la thyroïde et les études statistiques sont faites sur quelques registres parcellaires.

Donc, contrairement au Bq le Sv est une très petite unité à l’échelle humaine , ce qui peut conduire à des confusions.

Quelques exemples :

Pour l’homme on considère qu’une dose de 0.1 Sv par an est dangereuse.

Dans les premiers jours à Fukushima ; la radioactivité était d'environ 0.5 Sv/h soit 4380 Sv/an soit 88 000 fois la dose dangereuse pour l'homme au dessus des réacteurs "endommagés".

Conclusion :

Quand quelqu’un vous dira que l’homme est radioactif, vous êtes autorisé à sourire !

Et comme dit le copain africain d’Olivier Cabanel « une piqûre de fourmi ne fait pas très mal mais il ne faut pas s'asseoir sur leur nid ! »

P.S : il est possible, malgré le soin apporté et les vérifications, que des erreurs aient été commises, je vous remercie de les signaler ... avec indulgence si possible ... au moins avec courtoisie.