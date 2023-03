La ramification racinaire

@eau-mission

salut

c’est encore bien pire dans la réalité !!

avec le conseil citoyen on est allé visiter l’usine de traitement de Fabrègues qui a pour but de mettre 20% d’eau du bas-rhône dans le réseau d’eau potable

j’ai un BTSA Gemeau et je me suis toujours intéressé au sujet

leur usine de Fabrègues n’est ni plus ni moins qu’une station d’épuration, ça pu et aucun traitement réel n’est effectué !!

à Marseillan on a la chance d’avoir l’eau puisée à Florensac et après un combat de plusieurs années on a réussi à repasser en régie mais pour les consommateurs de Montpellier et sa banlieue c’est très inquiétant

l’eau du bas-rhône contient des résidus de médicaments et l’agence de l’eau (pas des complotistes) en a dénombré 89 substances médicamenteuses

pour arroser c’est pas terrible mais pour boire c’est encore pire

