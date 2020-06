La voiture électrique questionne notre avenir

effectivement c’est le plus sûr moyen de jouer notre peu d’avenir à pile, à farce et à charge pour les naufragés de l’habitacle qui persistent à vouloir faire ’l’économie« d’un vrai voyage intérieur et d’une »prise de tête" pour que l’humanité technique reprenne enfin le volant de sa brève histoire... avant que ne crève la bulle ultraconnectée de l’electrification à marche forcée en bout de course...