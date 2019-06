Langouët : le village écologique modèle en lutte contre le glyphosate

Article de contenu intéressant à savoir mais pour ceci : "des « maisons-potager triple zéro » (zéro dépense d’énergie, zéro carbone, zéro déchet)

" , il n’y a que les incultes volontaires qui croient encore à la fable du danger carbone.

Lisez le début de cet article pour se cultiver sur la fable du CO2, matraqué 24h/24.

Je donne une conclusion de l’article :

In addition, our relentless crusade to reduce CO2 could be more harmful to nature as plants are not the only organisms to base their nutrition on CO2

ou traduit par un amateur : notre croisade implacable pour réduire le CO2 pourrait encore être plus dangereuse pour la nature car les plantes ne sont pas les seuls organismes qui basent leur nutrition sur le CO2.