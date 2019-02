Le chlordécone est non cancérigène, la nouvelle banane présidentielle

@ETTORE

" El Macronito, THE spécialiste de la....peau de banane .

Je dirais plutôt qu’il a été bien formé à employer certains types de phrases.





Pendant l’été 2018, des « ajustements » aux programmes sont parus au bulletin officiel. Ils présentent les choses d’une manière différente :

« – Reconnaître les trois types de phrases : déclaratives, interrogatives et impératives ;

– reconnaître les formes négative et exclamative et savoir effectuer des transformations ».

Cela fait partie du programme CM1 / CM 2.

Après, quand on fait L’ENA, on apprend à faire des combinaisons du genre :

— moins / moins

— plus / plus

Avec toutes les alternatives possible, dans le but d’arriver à convaincre son auditoire.

C’est pour cela que j’ai détourné cette phrase pour démontrer qu’elle utilisable à l’infini, avec tous les sujets à votre convenance.