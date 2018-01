Le commerce : l’angle mort des gaz à effet de serre

Sans oublier tout le commerce international qui passe par les voies maritimes et est carrément catastrophique en raison de la « qualité » du carburant utilisé par les grands navires, non seulement a niveau des GES mais aussi des suies et autres particules qui viennent se déposer sur les calottes glaciaires, les rendant moins blanches donc moins réfléchissantes ce qui accélère leur fonte.

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/lettre-ouverte-a-monsieur-nicolas-194439

J’ai bien reçu une lettre en réponse du ministère indiquant fort courtoisement que mes réflexions étaient très intéressantes et qu’un sous fifre allait s’en occuper ...... En bref, on s’en fout ! mais gare à toi si tu fais bruler trois feuilles mortes dans ton jardin, gare à toi si tu fais un feu de cheminée pour griller un morceau de saucisse, gare à toi pauvre bougre obligé d’utiliser ta vielle pijeot à mazout parce que tu peux pas te payer une bagnole plus récente .... « Ils » nous prennent vraiment pour des cons !