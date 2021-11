Le complot nucléaire

50 ans de militantisme , de combats héroïques,de beuveries citoyennes, de salsa avec les CRS, tout ça pour arriver à la confrontation avec le mur de la réalité,toutes les pseudo solutions à la con des penseurs verts sont des gadgets inutiles et coûteux,et nous somme à la veille de l’hiver avec le risque de plus en plus préoccupant de manquer d’énergie, et en plus de ne plus pouvoir la payer

chapeau, Mr Le Mage

si d’aventures, a cause de vos copains teutons anti nucs rabiques,les mêmes qui s’enchaînaient aux arbres,financés par les cocos, et maintenant par l’ami Poupou,on n’a plus de « jus » pendant quelques jours,cet hiver, vous avez intérêt à vous planquer, vous pourriez finir au bout d’une pique

alors vacciné le Mage, prêt pour la bonne pipique trimestrielle ?