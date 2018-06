Le tourisme comme instrument qui favorise le développement durable

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) c’est l’institution des Nations Unies chargée de la promotion d’un tourisme responsable, durable et accessible à tous. En tant qu'organisation internationale de premier plan dans le domaine du tourisme, l'OMT fait la promotion du tourisme en tant que moteur de la croissance économique, du développement inclusif et de la durabilité environnementale. Il propose un soutien au secteur pour faire progresser les politiques du savoir et du tourisme dans le monde entier. D'un autre côté, l'OMT patronne la mise en œuvre du Code mondial d'éthique du tourisme, afin de maximiser la contribution socio-économique du tourisme tout en minimisant ses éventuels impacts négatifs. Le secteur du tourisme doit prendre davantage de mesures pour lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Un appel de l'OMT en faveur de partenariats et pour que les gouvernements et les entreprises fassent la différence dans les efforts d'une nouvelle politique climatique a été préconisé lors de la 30ème réunion conjointe de ses commissions pour l'Asie du Sud et l'Asie-Pacifique (18-20 juin 2018). C'était la première réunion de la Commission mixte tenue dans une nation insulaire du Pacifique. La réunion et le séminaire ont souligné la nécessité pour les pays insulaires en développement de collaborer sur des politiques réalisables, avec des résultats mesurables, pour lutter contre le changement climatique et pour favoriser la protection de la biodiversité dans le secteur du tourisme.

L'OMT s'est également engagée à mieux faire connaître les impacts et les effets du changement climatique sur le tourisme en renforçant les capacités et en offrant des possibilités d'éducation. Des politiques rigoureuses exigent que le secteur du tourisme mesure mieux son impact sur la durabilité. Des progrès ont été accomplis à cet égard, y compris l'élaboration par l'OMT d'un cadre statistique pour mesurer le tourisme qui favorise le développement durable.

Les îles Fidji continuent de diriger les efforts en matière de résilience climatique et de développement durable, non seulement dans le pays mais dans toute la région. Cela a également été démontré lorque le gouvernement des Fidji s'est engagé à développer le tourisme qui favorise le développement durable en tant qu'outil de lutte contre le changement climatique. Le tourisme aux Fidji a progressivement augmenté pendant des années, les arrivées ayant augmenté de près de 50% entre 2005 et 2017. Dans le même temps, le tourisme a créé des emplois, encouragé les communautés et amélioré les moyens de subsistance.

La région de l'Asie et du Pacifique en 2017 s’est affirmé comme l'une des régions touristiques les plus dynamiques au monde avec une croissance de 6% des arrivées. Fidji est également le lieu idéal pour discuter des implications du tourisme sur le changement climatique, la biodiversité et le développement durable en Asie et dans le Pacifique. Le petit État insulaire en développement est bien conscient de la menace sous-jacente à l'environnement naturel que représentent les changements climatiques et la perte de biodiversité dans toute la région.

Comme presque toutes les autres activités économiques clés, le tourisme a un double rôle, compte tenu de son importance socio-économique et de son impact parallèle sur les ressources naturelles. Dans ce contexte, la communauté touristique régionale doit relever le défi climatique en saisissant le potentiel du tourisme pour contribuer à la protection de la biodiversité, de l'environnement et du patrimoine culturel.

Il est essentiel de sensibiliser les populations locales sur l'importance de la conservation et sur la manière de résoudre les problèmes environnementaux tout en entreprenant des activités touristiques. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique savent bien que doivent mettre le tourisme dans leurs agendas et dans leur initiatives clés qui préservent le développement durable pour la coopération multipartite et la participation des communautés locales.