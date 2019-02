Le vélo électrique en question

c’est vrai que c’est bizarre ces vélos électriques... il y a un côté légèrement angoissant... mais ça doit être culturel... le vélo restant associé dans mon affect à quelque chose de sain, et aux virées à la campagne, ou encore les trajets de l’école étant enfant...

il parait que le « dopge électique » a gagné les pelotons professionnels (ils dopent le vélo et non plus seulement le cycliste)... mais il parait que même chez eux ça a un aspect de profanation très mal vue... c’est dire !!! (parce-que c’est pas des enfants de coeur).

Maintenant, pour un usage utilitaire, pourquoi pas... après tout, le solex c’était un peu la même idée... moitié vélo, moitié moteur...

maintenant, c’est vrai que ça pose la question des batteries (métaux rares du Kivu et du Katanga) et de l’électricité (uranium du Mali et du Niger, ou pétrole de Syrie et de Lybie)... bref, la question de la guerre...

Mais cette question n’est pas spécifique au vélo électrique. Tout internet fonctionne sur les mêmes principes, et est alimenté sur une montagne de cadavres qu’on ne veut pas voir.