Le vrai problème de la voiture électrique

@Auteur

Les arguments techniques, économiques et écologiques contre la Voiture électrique ne tiennent en réalité pas la route. Votre argument sur le risque de faire sauter des limites relève plus de la philosophie. Je ne sais pas si demain, on a plus de limite sur les voitures es-ce que vraiment on aura tellement plus de voitures ?

Aujourd’hui il y a déjà une majorité de gens en âge de conduire qui se déplace en voiture seul.

Difficile d’ajouter des voitures sur les routes, les automobilistes ne peuvent conduire plusieurs voitures à la fois .

Quand à aligner des véhicules dans son garage qui restent au garage, seuls les plus fortunés le peuvent et faut un grand garage. Et un véhicule au garage ne roule pas et donc ne pollue que lors de sa fabrication.

Si je comprend l’argument sur le fond, il ne relève pas d’un avenir proche. Nous avons encore bien des limites même en imaginant des VE avec des batteries bon marché et forte capacité.