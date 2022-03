Les arbres voyagent... mais pas par plaisir !

Oui, ils se déplacent, mais ils le font si lentement que nous ne le remarquons pas. D'autre part, lenteur et rapidité sont des concepts bien relatifs. Demandez à une mouche, qui bat des ailes 200 fois par seconde, si elle ne pense pas qu'Usain Bolt se déplace plus lentement que la queue à la poste.

Les arbres bougent-ils vraiment ?

Attention aux nuances : ce ne sont pas les arbres qui bougent, ce sont les forêts. Les forêts, comprises comme un organisme unique, cherchent constamment, tout comme les volées d'oiseaux ou les populations humaines, l'endroit qui leur offrira la meilleure chance de survie.

"La migration d'une forêt n'est rien d'autre que de nombreux arbres poussant dans la même direction. Grâce aux fossiles des forêts anciennes, les scientifiques peuvent retracer leur mouvement au fil des ans. Ils vont et viennent d'un continent à l'autre, suivant parfois plusieurs fois le même chemin, comme les oiseaux ou les baleines".

Zach St. George - “The journeys of trees”.

Les forêts se déplacent donc, mais où vont-elles ?

Selon le professeur Songlin Fei, du département de foresterie de l'université Purdue, ils ne se déplacent pas vers le nord, où les températures baissent, mais vers l'ouest, à la recherche de pluie. Pour tirer ces conclusions, Fei a analysé 86 espèces différentes aux États-Unis, en observant leurs mouvements des années 1980 à 2015 grâce aux bases de données du service forestier américain.

Il a aussi remarqué autre chose. La plupart des espèces qui parviennent à "migrer" sont des espèces à feuilles larges, qui résistent mieux à la pluie et à la sécheresse, et celles qui produisent une grande quantité de graines, augmentant ainsi leurs chances de reproduction.

Pour les plus curieux, vous pouvez lire l'étude complète ici.

Ainsi, tout comme les animaux et les humains, les arbres s'adaptent au changement climatique. Et ils le font en se déplaçant vers des endroits plus humides et plus frais sur la terre.

Quelles sont les conséquences de ce voyage ?

Mais comme les arbres jouent un rôle central dans tous les écosystèmes, leur déplacement aura un impact à la fois sur les lieux dont ils s'éloignent et sur ceux qu'ils atteignent. C'est pourquoi il est si important, dans les projets de plantation d'arbres, de planter les bonnes espèces au bon endroit, afin qu'elles puissent continuer à apporter leurs bénéfices environnementaux et sociaux dans le plus grand nombre de régions du monde possible.

Et qui sait, peut-être qu'un jour ils arrêteront de fuir. En attendant continuons à en planter avec des organismes comme Treedom par exemple.