Les carottes sont cuites

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

Les races sélectionnées sont plus fragiles au niveau génétique. Tant du point de vue de la phylogenèse que l’ontogenèse.

Bien entendu, il y a des gens qui ont tiré un mauvais parti de ce qui se trouvait chez Nietzsche. Le plus dangereux, bien entendu, c’est Heidegger et, hier, on a cité Heidegger. C’eétait Joëlle Proust, justement, quand Heidegger a dit contre l’humanisme : « L’humanisme n’a pas empêché l’Holocauste ». Là, il faut ajouter la chose suivante, quand même : c’est que l’anti-humanisme d’Heidegger ne l’a pas empêché, lui, d’être membre du parti National-Socialiste et ne l’a pas empêché, non plus, d’être un militant ! Ce n’était pas un tiède, ce n’était pas un type comme ça : un soldat de seconde classe. C’était un militant du National-Socialisme.

Alors, son anti-humanisme, à lui, ne l’a pas empêché de faire des choses abominables, d’être caution de choses abominables. On parle parfois de critiques, ici ou là, qu’il aurait adressées au système ambiant, mais ce n’était pas cela : il a été un fonctionnaire du nazisme et, il y a non seulement ça, mais il y a une parenté réelle entre sa pensée et le nazisme : c’est véritablement la philosophie du nazisme et il y a là-dedans, un « Viva la muerte ». il y a là-dedans une croisade, véritablement, contre la rationalité, contre la philosophie elle-même.

Je l’ai déjà dit souvent : il n’est pas un mauvais philosophe, il connaît très bien la philosophie. Si vous voulez comprendre Hegel, il faut absolument lire ce que Heidegger a écrit sur Hegel. Mais, c’est un ennemi de la pensée, il faut bien le savoir. C’est un ennemi de la pensée et ce n’est pas par hasard qu’il s’est trouvé être un idéologue du parti nazi. Mais, on ne peut pas dire, voilà, Heidegger c’est intéressant et on met entre parenthèse – comme une anecdote, [que son système] philosophique est en conformité totale avec les idées de ce mouvement. Voilà !

