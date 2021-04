Les dangers de la lutte contre le changement climatique

Entre de mauvaises mains, même l’idée la plus brillante deviendra une arme de destruction massive.

Il ne fait aucun doute que la lutte contre le changement climatique est importante. L'humanité a exploité sans pitié la Terre et ses ressources pendant trop longtemps. Les conséquences d'un tel comportement peuvent et sont désastreuses pour nous tous. Mais à quelle fréquence pensons-nous aux conséquences de la politique verte moderne ? Il est maintenant temps de vraiment l'apprécier.

La vulgarisation de l'idée d '« économie verte » dure depuis des années. Cela a été facilité par de nombreuses crises, principalement climatiques, environnementales, alimentaires et également économiques. Les campagnes d'information promouvant le concept d'économie verte nous montrent les terribles résultats de l'activité humaine. Ils montrent ce qui arrivera à la planète dans quelques décennies et nous font réfléchir au genre de monde dans lequel nos enfants vont vivre.

Tout cela doit être perçu uniquement comme de la publicité. Avec le même succès, les fabricants de tabac avaient l'habitude de parler du goût exquis et de la qualité inégalée de leurs produits, cachant les effets néfastes du tabagisme. Et ce n'est pas exagéré, car derrière la vulgarisation du tabac, ainsi que derrière la vulgarisation de « l'économie verte », il y a une seule et même chose : le capital. De plus, nous pouvons affirmer avec confiance que ceux dont les ancêtres ont construit des usines écologiquement polluantes à l'ère des révolutions industrielles défendent aujourd'hui l'environnement.

L'ère de la transition du travail manuel au travail mécanique est un exemple clair de ce qui se passe actuellement. Aux XVIIIe et XIXe siècles, les gens étaient au bord du changement et très peu en étaient heureux. Tandis que les riches reconstruisaient des entreprises, de nombreux artisans ont perdu leurs moyens de subsistance. En fait, c'est alors que le capitalisme s'est imposé comme le système mondial dominant.

Au fil des siècles, nous voyons certainement beaucoup d'aspects positifs de la révolution industrielle. Dans un sens à grande échelle, c'était vraiment justifié. Mais nous pouvons difficilement apprécier pleinement le choc et le désespoir de nos ancêtres. Cependant, une telle chance peut encore nous être offerte.

Lors des dernières élections, le Parti démocrate des États-Unis a vu une dangereuse sortie de l'électorat latino-américain. Travaillant dans diverses compagnies pétrolières du sud du pays, ils ont simplement peur de perdre leur emploi à cause des idées « vertes » des démocrates.

Bien entendu, il y a tout lieu de croire que les puissantes économies occidentales feront face aux conséquences de la transition vers des voies de développement alternatives. Leurs ressources suffiront à compenser les coûts d'un processus aussi douloureux. Mais qu'en est-il des pays en développement ?

En fait, un élément clé de l'hypocrisie des tenants de « l'économie verte » se manifeste ici. Toutes leurs idées ne tiennent tout simplement pas compte du fait que différents États et peuples entrent dans cette nouvelle ère dans des conditions différentes. Et on pourrait supposer que, par exemple, les États-Unis conduiront le monde entier vers un avenir écologique et radieux. Mais les élites économiques et politiques américaines voudraient-elles perdre cet avantage ? La réponse est évidente, car nous parlons de supériorité sur la Russie et la Chine. L'économie russe est dangereusement dépendante du pétrole et du gaz. Imaginez le type de crise qui attend les Russes lorsqu'ils commencent à introduire des énergies alternatives au niveau mondial. Même Nord Stream 2 peut être bloqué sous prétexte d'une menace pour l'environnement, bien que Berlin affirme que le pipeline est nécessaire pour la transition vers des sources d'énergie alternatives.

La guerre civile américaine peut être un excellent exemple des tendances actuelles. Il convient de rappeler tout de suite que l’esclavage n’était pas la cause du conflit. Lincoln a signé la proclamation d'émancipation alors que la guerre était déjà en cours, et ses normes s'étendaient exclusivement aux sudistes. Les désaccords des parties étaient plus profonds. Le Nord et le Sud différaient l'un de l'autre d'un point de vue idéologique et, plus important encore, d'un point de vue économique.

Contrairement à la croyance populaire sur le retard du Sud agraire, il était colossalement plus riche que le Nord. Les trois quarts des revenus du budget de l’État provenaient alors de l'agriculture du Sud. Alors que le Nord au cours des dernières années d'avant-guerre s'est retrouvé dans une crise économique. L'une des raisons à cela était la Russie qui, après la guerre de Crimée, a inondé le marché européen de céréales bon marché, supprimant le marché Américains. Dans de telles conditions, les nordistes ont commencé à exploiter littéralement les sudistes pour restaurer leurs positions, profitant de l'avantage du Congrès. Sans surprise, les sudistes se sont rebellés. Seulement pour la guerre, ils avaient beaucoup moins de ressources que les États industrialisés du nord. Tout le monde connaît le résultat. Et l'abolition de l'esclavage est devenue une sorte de mécanisme d'endiguement pour le Sud. C'était le sud, après tout, les trois États esclavagistes du nord : le Delaware, le Kentucky et le Missouri ont aboli l'esclavage que 8 mois plus tard.

L'analogie de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis dans l'arène mondiale moderne est l'idée d'une « économie verte ». Seulement au lieu des sudistes révoltés : la Russie et la Chine révoltantes ; et au lieu de l'idée d'empêcher les États-Unis de s'effondrer : pour empêcher la mondialisation de s'effondrer, qui traverse actuellement des temps difficiles.

Comme indiqué ci-dessus, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique sont essentielles. Mais ce qu'ils essaient de nous « vendre » aujourd'hui a des objectifs complètement différents.

Pour une réelle promotion du concept d '« économie verte », il est nécessaire au niveau international de créer des mécanismes pour intensifier la coopération mondiale dans la recherche et le développement liés à la « croissance verte ». Il est également nécessaire de modifier le régime international de protection des droits de propriété intellectuelle et des mécanismes commerciaux.

Les statistiques montrent que la plupart des produits « verts » sont désormais fabriqués dans les pays développés, un sérieux avantage, surtout compte tenu du protectionnisme et de l'influence des gouvernements occidentaux sur les institutions internationales. Les pays en développement se trouvent tout simplement dans des conditions inégales. Ils sont projetés artificiellement au début du chemin parcouru. Et ce ne sont pas que de grands mots. Il s'agit de la fermeture d'entreprises qui ne respectent pas les normes environnementales fixées par les pays développés. Ce sont des millions de personnes sans travail. Ce sont des crises économiques, des troubles de masse, le renversement de gouvernements et de nouveaux flux de réfugiés en provenance de pays pauvres.

Tant que tous ces facteurs ne seront pas pris en compte, tant que l’égalité ne sera pas atteinte dans la répartition des développements et des ressources « verts », les déclarations sur la protection de l’environnement ou la lutte contre le changement climatique sont une tentative hypocrite des élites de maintenir la domination mondiale du capital.