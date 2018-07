Les expérimentations sont terminées pour l’hydrolienne d’Orléans

Présente sur la Loire depuis 2014, elle a été désinstallée mardi dernier après quatre années d’expérimentations qui ont permis à la société HydroQuest, basée près de Grenoble, de stabiliser et de développer sa technologie et de réaliser des observations sur l’impact environnemental d’une hydrolienne fluviale.

Grâce à un grand nombre d’essais en conditions réelles, les concepteurs ont pu améliorer le système hydrolien au fur et à mesure, et le rendre plus stable et plus robuste, notamment en cas de crues et d’embâcles. L’ancrage a aussi été modifié en juin 2016, suite au décrochage de l’hydrolienne : les fixations en croix prévues à l’origine ont été remplacées par des pieux. Les techniciens ont également dû surmonter de nombreux soucis électriques.

Sur le plan environnemental, « les observations réalisées par le bureau d’études Biotope ont démontré l’absence d’impacts sur la faune de Loire autour de l’hydrolienne », confirme HydroQuest. « Deux caméras filment en continu le fonctionnement de l’hydrolienne avec observation de la faune avicole, des mammifères fluviaux et des débris sur la grille. Biotope a réalisé plusieurs journées d’observation sur le terrain pour suivre le comportement de la faune autour de l’hydrolienne. Le bureau d’études a réalisé un suivi de ces impacts durant deux années, en 2015 et 2016. Les premières analyses confirment l’absence d’impacts sur les principaux groupes de faune et de flore étudiés. »

L’expérimentation a mis en évidence le fait que les hydroliennes constituent le mode de production le moins impactant sur l’environnement parmi les différentes technologies de production d‘énergie renouvelable.

L’hydrolienne orléanaise a été la première à être raccordée au réseau électrique français en 2016, avec une production électrique de 40 kW correspondant à la consommation d’une soixantaine de foyers, hors période hivernale. Cette installation évite le rejet de quarante tonnes de CO2 chaque année.

Le projet orléanais a été à l’origine de la création d’une ferme pilote de trente neuf hydroliennes sur le Rhône qui sera bientôt opérationnelle. La société grenobloise teste également à Bordeaux un prototype d’hydrolienne dans un estuaire, capable de fonctionner dans les deux sens pour suivre les marées. La société espère conquérir le marché marin avec la construction d’une hydrolienne marine d’1MW qui sera testée cet été en Bretagne sur un site EDF, avec pour ambition à moyen terme de profiter des puissants courants marins de Cherbourg pour les déployer à plus grande échelle. Au niveau international, Hydroquest entend bien conquérir des marchés marins en Corée du Sud, au Canada ou dans les îles britanniques.

Hydroquest espère déployer à horizon 2021 une centaine d’hydroliennes, en France mais aussi en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie.