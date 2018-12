Les grenouilles ont la chair de poule

Les insecticides – même quand ils sont bio – empoisonnent les ravageurs. C’est leur job, on les paye pour ça. Après, on peut faire le job avec plus ou moins de délicatesse. Par exemple, le pyrèthre est un insecticide bio qui tire sur tout ce qui bouge, même sur les abeilles et les belles bêtes à bon dieu, les coccinelles.

Les insecticides – même quand ils sont bio – empoisonnent les ravageurs. C’est leur job, on les paye pour ça. Après, on peut faire le job avec plus ou moins de délicatesse. Par exemple, le pyrèthre est un insecticide bio qui tire sur tout ce qui bouge, même sur les abeilles et les belles bêtes à bon dieu, les coccinelles. Les coccinelles se nourrissent des pucerons qui ravagent nos cultures, elles sont nos auxiliaires. Leur bel habit ne fait pas le moine, sous leur capuche noire elles dissimulent les cisailles qui découpent les pucerons en trois coups de mandibules. Détruire les coccinelles c'est détruire nos auxiliaires, c'est nous tirer dans une balle dans le pied .

Le pyrèthre tire également sur les abeilles, ainsi que sur tout ce qui nage ou vit dans l'eau. Les grenouilles par exemple.

L’homme a le sang chaud

Mais gardons notre calme, n'allons pas pour autant "démonter" les jardineries, comme on a démonté des sandwicheries. Tranquillisons-nous, les pyréthrines ne tuent que les animaux à sang froid, pas les hommes au sang chaud – sans allusion à leur intérêt pour les choses du sexe. Soyons donc rassurés, nous pouvons manger bio sans crainte. Toutefois, il est prudent de se renseigner avant de donner du bio traité au pyrèthre aux animaux de compagnie à sang froid, pour qui en possède – genre poisson rouge, tortue, alligator, boa constrictor, piranha ou requin…

Enfin les OGM vinrent

Ce qui serait bien, ce serait d’inventer des solutions respectueuses de la nature, qui protégeraient nos cultures en tuant les ravageurs, mais pas nos auxiliaires.

Vous en aviez rêvé ? Les OGM Bt l'ont fait.

Les OGM Bt se défendent tout seuls de leur principal ravageur, ce qui permet de réduire l'utilisation des insecticides bio ou non.

Les grenouilles ne sont pas Vertes !

Mais en attendant que les OGM Bt soient enfin largement utilisés, les grenouilles frissonnent ; elles ont même la chair de poule – ce n’est pas banal pour des grenouilles. Elles frissonnent, car elles redoutent les pesticides toxiques, le pyrèthre bio par exemple qui empoisonne grenouilles et poissons. Elles veulent moins d'insecticides, elles veulent des OGM Bt... Écoutez-les, le soir à la belle saison, lorsqu’elles coassent entre elles au bord de l'étang : elles ne parlent que de ça ; et de sexe aussi naturellement.

Les grenouilles veulent des OGM Bt...

Mère nature mérite l'Oscar du meilleur film d’horreur où le suspense ne faiblit jamais ; les ravageurs mangent nos plantes ; mais les insectes auxiliaires se régalent des ravageurs ; mais les passereaux gobent les auxiliaires ; mais les rapaces chassent les passereaux ; mais des reptiles gobent les œufs des rapaces, et ces reptiles sont eux-mêmes chassés par d’autres encore, ainsi de suite...