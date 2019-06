Les passoires thermiques

===== Il suffirait par exemple de limiter à 110 km/h la vitesse sur autoroute pour diminuer de 7% la consommation de carburant des ménages =====

Ah, que vous avez raison.... je vous sugerre de proposer 35 km/h parce que là la consommation est minimum, rendez vous compte tout ce carburant économisé.

Tenez, soyons fou, imaginez tout ce qu’on peut economiser en supprimant aussi la majorité des voies de circulation, dont bien evidement les autoroutes... et a 35 km/h le cheval est largement suffisant pour tirer un petit salon sur roue de 2x4m de dimensions.





et n’hésitons pas non plus a regarder le reste... pourquoi tant de consommation électrique, hein ? de la cafetière électrique a la grande quantité de lampes, de moteurs pour faire bouger tout et n’importe quoi... tout cela, ça consomme....





Même ces salauds de pauvres veulent du tout electrique, du tout automatique.... remettons-les a leur place, du temps des cerfs ils restaient chez eux ; car tous nos problèmes viennent bien de l’ensemble de la population. On s’en fiche que 4 riches gaspillent, cela ne tuera pas la planète... mais que des millions de pauvres aillent faire leur courses du samedi en voiture, là, c’est intolérable.





soyons clair, moi, je suis comme ça, j’ai horreur des dogmatiques et j’assume mon occidentalité, je crois en la technologie, a la liberté, a l’intelligence, au progrès et je considère que l’écologie est un équilibre qui n’est en rien politique... et surtout je m’oppose, fondamentalement a la théorie du réchauffement climatique anthropique.





Et ne confondons pas climat et pollution ! ne soyons pas non plus imbécile, si la méditerranée est polluée, ce n’est pas a cause de ses cotes du nord, mais des cotes du sud. Cessons de nous flageller.