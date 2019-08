Les personnages Disney et Looney Tunes en voie de disparition

Le remake du roi lion vient de sortir, faisant grand bruit pour son côté nostalgique mais aussi parce qu’il s’agit d’un très beau film, et que la 3d est très réaliste et impressionnante. Mais qu’en est-il des modèles, les animaux de la vie réelle, de chair et d’os ?

Les lions, roi des animaux ? Peut-être dans nos écrits, mais pas dans la réalité, en tout cas plus depuis longtemps. Déjà, dans le nord et le sud de l’Afrique, il n’y a plus de lions, les derniers ayant été tués début des années 1900. Les populations significatives de lions africains sont localisées dans les parcs nationaux du Kenya, de Tanzanie et d’Afrique du Sud et se font rares en dehors des zones protégées, au point où ils sont classés vulnérables par l’UICN.

Il y a 100 ans, on dénombrait 200000 lions, en 1994, sortie du premier film en dessin animé le Roi lion, ils étaient 40000. 25 ans après, ils ne sont plus que 20000.

Ces chiffres concernent uniquement les populations sauvages. A côté de cela, il existe des lions élevés... Pour être tués. Les fameuses fermes d’élevages seraient plus de 160 en Afrique du Sud, offrant à de nombreux chasseurs fortunés en quête de trophées la tête du roi des animaux... Un roi bien piteux quand on peut voir les conditions de vie de certains de ces élevages.

Et n’oublions pas les braconniers qui peuvent tuer les lions pour leurs os, dents et griffes.

Sale époque pour le dénommé roi des animaux, un roi qui nous fait office de clown dans les cirques, de cible pour certains et de gêne pour d’autres, alors que dans les salles les yeux brillent en voyant Simba et Nala...

Et par ailleurs, les autres animaux de la savane ne sont pas forcément mieux lotis. Je ne vais pas faire un listing détaillé mais il n’y a qu’à voir l’essor de la viande de brousse et en apprendre un peu plus sur elle pour réaliser qu’aucun animal n’est épargné, que ce soit Timon Pumbaa ou même Rafiki...

Mais tiens, et les autres ? Faisons un bilan des espèces animales apparaissant chez Disney et Looney Tunes :

Disney

Bambi, cerf : en France, 700 tonnes de viande de cerf sont élevés et tués chaque année. On notera l’utilisation de tonnage et même pas d’individus ou de population, ce qui en dit sur l’émotion suscité par Bambi pour certains...

Donald duck, Picsou, Riri, Fifi, Loulou, Zaza, Daffy Duck, canards : il y a environ 38 millions de canards colvert dans le monde. Rien qu’en France, 1,5 million de canards sont tués chaque année, sachant que cette espèce est largement chassée partout en Europe, on peut difficilement imaginer l’ampleur du massacre...

Meeko, raton laveur : considéré comme nuisible en Europe, en France, 2 à 4 millions d’individus sont tués chaque année. Ah, et on parle d’introduction, mais contrairement à d’autres espèces, les ratons laveurs n’ont pas été introduits intentionnellement... En fait, soit ils se sont échappés de ferme d’élevage à fourrure, soit ils ont été "libérés" de ces fermes après que le cours de la fourrure ait chuté et que d’autres animaux, notamment les visons, les ont remplacé...

Panpan, Bugs Bunny, lapins : le pauvre Panpan a subi des millions de pan pan, au point où même l’oncfs préconise plus de mesures de gestion. La population des lapins s’est surtout effondrée à cause de maladies, notamment la myxomatose, leur chasse étant toujours en vigueur, leur population ne s’est jamais remise.

Porcinet, Porky, cochons : 95% des cochons sont élevés de façon intensive, leur courte vie n’étant qu’une série d’horreurs et de tortures.

Mickey, Minnie, Speedy Gonzales, souris : oh les jolies souris dans les dessins animés ! Dans la vie réelle, c’est différent. De nombreuses personnes sont musophobes (peur des rongeurs), et même sans cela, la plupart des gens ne supportent pas d’avoir à proximité des rongeurs et vont tout faire pour les massacrer (notez que je ne prétends pas qu’il faut laisser un rongeur s’installer à l’intérieur de votre habitat, je parle bien de proximité). Et sinon, de grands élevages existent partout dans le monde pour nourrir des carnivores ou pour servir de cobaye pour des expérimentations "scientifiques".

Winnie, ours : on pourra bien sûr évoquer les horribles fermes à ours où les ours sont enfermés dans des cages minuscules, leur bile étant relié à des tuyaux pour en prélever la substance, mais inutile d’aller si loin, et rappelons-nous qu’en Europe, l’ours était considéré comme le roi des animaux, un roi déchu depuis bien longtemps... Et en France, son statut reste précaire : une quarantaine d’ours, une population qui peine à se renforcer, d’autant plus qu’il est très difficile de faire des lâchers au vu de l’opposition locale, encore très élevée pourtant réalisée par une minorité.

Tigrou, tigre : le tigre, le plus grand et puissant félin du monde (qui ne saute pas sur sa queue contrairement à Tigrou), est en danger d’extinction, uniquement par notre faute. Perte d’habitat et braconnage ont littéralement fait fondre les populations de tigres, au point où sa survie est en jeu.

Looney Tunes

Titi, canari : un animal domestiqué, oui, mais que l’on laisse vivre essentiellement en cage. Un comble pour un oiseau, qui évoque pourtant la liberté...

Bip bip, géocoucou : pour le coup, le géocoucou n’est pas vraiment menacé, mais il l’a été jusqu’au début du XXè siècle. Et ce n’est pas grâce à Bip bip qu’il a cessé d’être chassé mais bien grâce aux connaissances scientifiques.

Coyote : le coyote n’habitant que l’Amérique du Nord, peu d’article y sont consacrés en France. L’espèce n’est pas menacée et est très courante un peu partout, mais vu qu’il peut causer des dégâts aux bétails, sa destruction est autorisée, surtout au Canada où sa chasse est considérée comme un "sport".

Taz, diable de Tasmanie : le diable de Tasmanie est désormais protégé, mais après avoir subit des massacres du à des croyances erronées. Il n’est pas sauvé pour autant, puisque endémique à une île, et subissant près de 100000 individus écrasés sur les routes tous les ans. De plus, des maladies peuvent largement réduire leurs populations.

Pépé, le putois : pouvant encore être considéré comme nuisible (enfin, "susceptible d’occasionner des dégâts, la novlangue remplaçant le terme de nuisible), le putois peut toujours être chassé, ce qui est largement la cause de son déclin, avec sa réputation...

Un tableau bien sombre de personnages pourtant populaires... En dessin animés. A tel point que la magie Disney et Looney Tunes risque de ne plus être qu’un souvenir déformé, issu de personnages tirés d’animaux réels qu’on aura détesté puis massacré alors qu’on regardera leurs avatars animés le sourire aux lèvres.