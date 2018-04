Les pires déchets sont les milliards de tonnes de CO2 qui se déversent dans notre atmosphère

Réchauffement climatique droit devant !

« En créant de l'énergie, l'industrie nucléaire pollue : elle produit des tonnes de déchets radioactifs qui resteront dangereux pendant des milliers d'années. [...] les défenseurs du nucléaire [...] auraient-ils oublié ce problème des déchets nucléaires, et essaient-ils de laisser une planète totalement polluée aux générations futures ? » ("nucléaire non merci")

Presque tous les termes de cette citation sont parfaitement exacts : des déchets – radioactifs – des tonnes – dangereux – pendant des milliers d'années. C'est terrifiant.

Mais ce discours terrifiant presque parfaitement exact détourne l'attention sur des problèmes futurs éventuels, dans des milliers d'années, en cachant sous le tapis LE vrai problème, LA priorité écologique de ce siècle : réduire LE déchet CO 2 , dès aujourd'hui.

Il est vrai que le nucléaire produit des déchets. Mais les industries classiques aussi.

Il est vrai que les déchets nucléaires sont dangereux. Mais les déchets classiques aussi : déchets chimiques, métaux lourds, mercure, arsenic, cyanure, etc.

Il est vrai que les déchets nucléaires ont une durée de vie très longue. Mais les déchets toxiques classiques aussi. Ils sont même éternels, parce que le mercure reste du mercure, et l’arsenic reste de l’arsenic. L’éternité, sur la fin, c’est long.

Il est vrai que le nucléaire produit des tonnes de déchets très actifs. Mais les industries classiques produisent des millions de tonnes de déchets très toxiques .

Il est surtout vrai que le pire des déchets c'est les milliards de tonnes de CO2 qui se déversent dans notre atmosphère.

Le déchet CO2 a lui aussi une durée de vie très longue. Si on arrêtait d'émettre du CO2 aujourd'hui, il faudrait 10 000 ans pour éliminer le surplus déjà émis dans l'atmosphère. ... Et on continue à en émettre de plus en plus.

Les déchets nucléaires les plus radioactifs sont noyés dans une matrice de verre, puis conditionnés en blocs encapsulés dans une gaine d’acier. Des études et des tests confirment que ces blocs peuvent être entreposés dans des couches géologiques convenables à cinq cents mètres sous terre. La solution existe donc. Toutefois, des opposants au nucléaire (ce qui n'a rien à voir avec l'écologie), s'opposent, avec violence parfois, à la mise en oeuvre de cette solution ; paradoxalement, ce sont les mêmes opposants qui écument ensuite les plateaux télé en clamant qu'il n'y a pas de solution au problème des déchets nucléaires ! Où est l'erreur ?

On sait donc entreposer des déchets nucléaires sans problème pour les générations futures ; ce serait merveilleux si on savait faire aussi bien avec tous nos déchets ! Hélas, pour le plus dangereux des déchets, le déchet CO2, qui file entre les doigts, insaisissable, nous ne savons rien faire d'autre que le laisser se déverser dans l'égout. L'égout du CO2 c'est notre atmosphère ; nous vivons dans le dépôt d'ordures du déchet CO2.

Le site "nucléaire non merci" redoute que nous laissions "une planète totalement polluée [par les déchets nucléaires] aux générations futures". Mais c'est exactement ce que nous sommes en train de faire avec le CO 2 ! Nous léguons des milliards de tonnes de CO2 aux générations futures. Si l'on ne met pas en oeuvre aujourd'hui tous les moyens pour combattre cette pollution – l'énergie nucléaire est l'un de ces moyens – il est hypocrite ou insensé de faire mine de se préoccuper de ce qui se pourrait se passer dans des centaines ou milliers d'années... il n'y aura peut-être plus alors de générations futures, toutes déjà carbonisées...

« Si nous ne laissions à la génération de nos enfants que des déchets nucléaires en héritage, ce serait une bonne nouvelle. » (Jean-Marc Jancovici, ingénieur-conseil dans les domaines de l’énergie et du réchauffement climatique, membre du comité stratégique de la Fondation Nicolas Hulot, dans Le changement climatique expliqué à ma fille)

Il est vertueux de se préoccuper de l'énergie nucléaire et de problèmes éventuels, locaux, que pourraient, peut-être, provoquer les déchets nucléaires dans cent mille ans autour des sites d'enfouissement. Mais cette vertu pourrait carboniser la planète entière bien avant. Il faut d'abord désamorcer la bombe climatique planétaire, pas seulement locale, que nous avons entre les mains aujourd'hui ; on entend le tic-tac, le vrai danger est là. Elle explosera dans le siècle si on se trompe de film. Ce qui se passera dans cent mille ans, c'est un film de science-fiction ; la bombe climatique, ce sont les actualités. Les ouragans dopés au réchauffement climatique, les sécheresses, les inondations, sont déjà en première page des journaux ; ce n'est qu'un début.

Les déchets dangereux ne sont pas ceux que l'on croit.

Le problème des déchets n'est pas celui que l'on croit.

Bien entendu, l'idéal serait de ne pas utiliser d'énergies fossiles qui produisent énormément de CO2, ni énergie nucléaire qui produit quelques déchets.

Mais on ne sait pas faire, les énergies renouvelables n'ont pas les épaules assez solides, n'ont pas la capacité de produire massivement de l'énergie sans intermittence.

L'ennemi public No1 c'est le CO2.

C'est lui LE déchet.

Il faut "sortir du CO2".

http://ecologie-illusion.fr/dechets-nucleaires-dechets-toxiques-dechet-CO2.htm