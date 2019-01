Les voitures électriques ne font pas des étincelles...

@c481

les derviches tourneurs de « sauvons gaia »

on utilise des pesticides depuis... toujours, car le bonne fée nature, elle vous veut mort.

Et les normes et leur respect sont de plus en plus strictes( ce qui est un bien, avec ce que l’on a bouffé dans les années 50 60, ou on y allait gaiement:trop fort n’a jamais manqué)

résultat, une longévité... préoccupante pour son financement.

les vignerons, comme les agriculteurs n’ont pas plus,de cancers, ils en auraient même moins que la population en général, toutes les études le montrent

pour les t°, ça ne bouge pas, cela serait plutôt à la baisse

la calotte arctique s’est reformée rapidement, l’antarctique se refroidit, le ravitaillement des bases devient même problématique( comme le ravitaillement des manchots, dont la distance du supermarché a fortement augmentée du fait de surfaces de banquise record)

Et c’est bien connu, chaud froid, humide sec,calme plat( les fermes éoliennes ,aux mauvais résultats y voient un ralentissement des vents ?) tempête, ongles incarnés, tout est du au CO2

http://www.drroyspencer.com/2019/01/chuck-todd-devotes-an-hour-to-attacking-a-strawman/

et on note un refroidissement(incontestable celui-là,) des océans, ce qui est tout à fait incompatible avec la théorie(on me dit que le CO2 ne peut en aucun cas provoquer un réchauffement des océans, c’est ballot non, 70 % de la surface terrestre ?)

https://rclutz.wordpress.com/2019/01/04/december-cooling-by-sea-more-than-by-land/

juste pour le fun

il y a au centre de l’Angleterre, un vénérable thermomètre ,dont les relevés sont tenus méticuleusement,

https://daedalearth.files.wordpress.com/2014/05/image-299.png

en dehors de la hausse « dramatique » des t°, enfin selon les vrp en poeles à frire, on est, actuellement au même niveau qu’en ...1730

on peut répéter cette remarque avec les autres instruments vénérables, moins soumis à l’action « citoyenne » de la clique