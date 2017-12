Loup, le collectif L113 au secours des animaux d’élevage, des éleveurs et des bergers

@Alren raisonnement specieux Savez vous que les moutons se font infecter entre autre par la mouche ayant envahie l europe Wohlfarta Magnifica . Lien https://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i160gourreau.pdf ; la conclusion est intéressante La les eleveurs n en parleront pas parce qu ils ne seront pas indemnises Par ailleurs, sans la loi et la creation des parcs, il n y aurait plus de faune et de flore dans les alpes le bouquetin ayant ete reindroduits comme le Lynx . Sans la loi, il n y aurait plus de buses puisque les chasseurs les consideraient comme nuisible . Outre le probleme du loup , l espace en montagne est desormais partages par les touristes et l urbanisme qui morcèlent les territoires Donc la coexistence et donc difficile Vous prenez l exemple des petits enfants, ne vous inquiétez pas leurs enfants ne verront plus de faune sauvage et s ils voyagent en Afrique ce continent sera devenu un zoo Fragmentation des territoires comme en Europe des milliers KM de routes d autoroutes seront construites à terme et extension de l elevage donc conflit avec la faune. Mais bon les insectes les virus la vermine continueront a vivre, soyez tranquille Les presidents africains repondent lorsque les occidentaux leurs demandent de preserver absolument la faune, vous n avez pas ete capable de preserver l ours natif des Pyrénées et vous venez nous donner des lecons. Tout ceci n est pas tres grave il y a aura les images de synthese et lorsqu un girafon naitra dans un zoo il aura une marraine comme le panda ne en France Nous chérirons ce que notre generation et surtout la future finira de detruire Quant au loup chaque annee je fais de la montagne le loup m a vu mais je ne l ai jamais rencontre en revanche le chien Patou oui . Quant aux moutons, il est aussi vrai que les bergers vivent de moins en moins bien de leur metier, c est un probleme general de l agriculture francaise. Le probleme du loup n est qu un cache misere , dans le Queyras, la forêt reprend ses droits puisque l agriculture traditionnel est delaissé . notamment l elevage de bovins et l entretien des champs ( fenaison ) . Le cas que j avais signale a l auteur est l Ariege ou la les pres delimites par des pierres seches et des maisons d alpage ont disparu sous la vegetation donc disparition complete de cette agriculture