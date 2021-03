Lubrizol : Le Département de Seine-Maritime et la Région Normandie renoncent à porter plainte

@pierrot

Et c’est ça qui n’est pas normal. Le droit positif de la procédure est au service des accusés.

Sait-on que les propres avocats et conseils en assurance de Buffet et Lubrizol, aux USA, les avaient à 17 reprises avertis et mis en garde sur leur gestion lamentable de la sécurité ?! Et la responsabilité des autorités françaises ?!

Ils ont violé tout le droit français et s’en sortent indem.

Pour mille fois moins grave en matière de sécurité, et involontairement, un de mes voisins a écopé de 6 mois ferme. Il est vrai qu’il ne s’appelle pas Buffet, qu’il n’est pas américain, que c’est un sans dent...