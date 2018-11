Macron démission ! C‘est ce qui a été crié, scandé durant tout le weekend dernier. Au départ, c’est les hausses des carburants qui ont fait déborder le vase, comme un ras le bol du réservoir ! Mais surtout les silences méprisant du monarque, sa « balade » chez le roi des belges, son weekend pénard à la lanterne, et pour bien compéter le tableau-au cul le peuple ! » Son entourage qui a mis le feu aux champs Elysées. Un Darmanin, pour qui les gilets jaunes sont « la peste brune qui a manifesté sur les Champs.. » Comme la cour de louis 16, qui au début de la grogne ne fit qu’être méprisante aux doléances du peuple :

- Les Causes de la Révolution française : des émeutes dans les campagnes. Il y a, dans les années précédant la Révolution, un climat social tendu ainsi qu'une défiance croissante du peuple à l'égard de la monarchie absolue de droit divin. [1] Vous remplacer la monarchie de droit divin, par la démocratie pervertie, et vous avez exactement les mêmes causes, qui risquent d’être suivies par les mêmes effets.

Quant à « la transition écologique », excuse bidon de 2 litres, personne n’y croit une seule seconde, même lèche botte de Rugy se pince pour distiller la parole du maitre.

Pourtant... Pourtant !

L’urgence climatique peut être contrée avec des mesures relativement simples, et raisonnablement peu couteuses. Les éoliennes hélicoïdales ont un rendement nettement supérieur pour un cout énergétique 40 fois inférieur, et une durée de vie 27 fois plus longue, sans aucune nuisance sonore ou visuelle comparées aux éoliennes géantes des parcs classiques. Il existe aussi des piles à combustible réversibles avec trois réservoirs en circuit fermé. Un réservoir à hydrogène, un réservoir à oxygène, et un réservoir à eau distillée. Pas besoin d'aller à la pompe pour faire le plein, et pas de rejet d'eau distillée sur le sol. Il y a un procédé qui piège le carbone en nanoparticules par pyro-catalyse et couplé à un panneau solaire, et disposé sur les toits des villes, il ne fonctionnerait que le jour, et permettrait aux plantes de continuer de se développer la nuit. Les nanoparticules de carbone ainsi récoltées serviraient dans l'alliage de matériaux tout aussi divers que l'acier de haut grade, les polymères et autre composites des batteries, etc. La désalinisation de l'eau de mer dans les régions désertiques grâce à des fours solaires, seraient capables de faire pousser des légumes et des fruits bien juteux sur un lit de polymères rétenteurs d'eau. Des exemples comme celui là il y en à des tas. Il est donc très curieux qu’un « président » devenu soudainement écolo, et « les verts » prétendument porteurs d’idées pouvant mettre fin à l’utilisation des énergies fossiles, n'en parlent jamais et ne le sache même pas.

Macron démission ou des missions bidons !

Ah, il missionne freluquet 1er ; on va faire ci, et ça...Et rien surtout, car sinon, tous ses potes vont être dans la dèche de quelques milliards, de plus, SA mission est de suivre la feuille de route, en terre battue, contre les population européennes et de démolir tout ce qu’il reste ; c’est braderie avant les travaux... Vous avez remarqué comme ça chauffe entre la Russie et l’Ukraine ? L’OTAN n’attend que d’entrer dans la mêlée, sur notre continent, à nos frais et alors là, les soucis du gasoil cher, des gilets jaunes ne seront plus qu’un lointain souvenir, du temps où on pouvait encore s’exprimer... Avant de se faire massacrer... Mon bon, j’suis pessimiste ces jours ci, je vois la vie en jaune.

Macron, ton discours d’hier sentait la rabâche, l’ânonnement comme un petit vieux qu’aurait perdu son dentier et fait dans ses couches. Péteux quoi !

Quitte à me répéter : MACRON DEMISSION !