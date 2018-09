Mais qui sont les vrais barbares ?

Olivier,





Là franchement tu utilises des chiffres (demandes de séjour acceptées à hauteur de 0,15% de l’effectif de pop. en France), mais ce que tu te gardes bien de dire, c’est que ceux qui ne sont pas acceptés et donc régularisés, restent sur le territoire !





Ils ne sont jamais expulsés ( c’est pas « bien », c’est pas « politiquement correct », c’est « raciste ».....), et donc ils font quoi ?





Soit ils trouvent un taff d’exploité par le patronat, sans côtisations sociales, sans retraite futures, et il faut le dire, ont un statut de néo-esclave, pour livrer les sushis des bobos où leurs colis depuis Amazon !





Soit il trafiquent à droite à gauche ( faut bien bouffer...), et le résultat est le même, ça n’est bénéfique pour personne !







Et oui, logiquement, ils acceptent et prennent des taffs qui pourraient revenir normalement à des gens déclarés !





Des taffs qui devraient donc être officiels, sont en fait clandestins !







Tu ne vas pas me dire que toi, Olivier, tu encourages ça ?





Tu ne te contradirais pas un peu parfois.... ?





D’autre part, revenons aux chiffres...même s’il n’y a que 100 000 demandes de séjour par an ( tu as fais une moyenne visiblement, car tu sais pertinemment que le chiffre est beaucoup plus élevé, depuis que la vieille mégère de Germanie a allumé l’aspirateur à muzz), tu dois aussi mentionner que ce chiffre tourne autour de cette valeur depuis des décennies !





Je ne te fais pas l’affront de te mettre des URL, car je sais que tu les as déjà !





Ensuite, eh beh camarade, c’est de l’arithmétique de base.....tu multiplies par le nombre d’années, tes fameux chiffres lissés, et étant donné que les clandestins ne sont pas expulsés et permettent à tout un aéropage d’ assocs de vivre de subventions, eh bien le résultat n’est pas négligeable, loin de là !





Donc oui, Villi a parfaitement raison....malheureusement !





De plus Olivier tu sais que je suis bilingue, et que je peux me permettre de visionner plein de choses made in USA, sans les traductions perverses souvent appliquées, et quand tu te balades un peu dans cette sphère de documentaires, tu constates une chose : Même aux USA, et les populations établies là-bas en sont même étonnées, et les grands analystes ne comprennent pas ce fait !





Des gens, TOUJOURS d’obédience ISLAMIQUE, nés là-bas, où leur famille est implantée depuis plusieurs décennies, « US citizens » donc, en bonne et due forme, basculent TOUS les jours, dans la vénération de la violence islamique, et passent à l’acte !





Ce que nos mainstream relatent ici à propos des USA, ce n’est pas 0,01% de ce qui se passe !





Tous les jours, de jeunes ou moins jeunes muzz, pourtant conditionnés depuis leur naissance à la société US ( et tu sais que ce n’est pas comme ici, là-bas, tu n’as pas des kyrielles d’enseignants gauchistes, qui apprennent entre autre à ces populations, la haine du pays qu’ils occupent, et la haine de la population native), eh bien ces gens sont de plus en plus nombreux à passer à l’acte, à parler de leur « native country », qui pour eux signifie Pakistan, Bengladesh, ou toute autre contrées ISLAMIQUE, alors qu’ils ont un putain de passeport US depuis leur naissance !





Tu auras beau plaider tout ce que tu veux Olivier, déployer toute ta compassion et essayer de nous faire croire, comme tous les bons gauchistes, qu’on est tous frères, le vivre-ensemble, et toutes ces cagades qu’on entend depuis des lustres !





Ça ne marche plus....et les gens, de plus en plus s’en rendent compte !





On ne peut pas vivre avec des musulmans, car ces gens ne VEULENT pas vivre avec nous, sur notre sol !





Ces gens considèrent que nous devons adopter leurs coutumes, et que notre pays doit devenir islamique !





Et si on ne le veut pas, eh bien on est RACISTES, et tous les appareils d’état nous tombent dessus, avec les bien-pensants et toutes les « Assocs pour cas socs’ », qui espéreront toucher un petit billet devant la XVIIème chambre.....







C’est comme ça, tu ne peux pas aller contre, même avec toutes tes belles phrases, tes belles idées.....





Et tu ne peux pas comprendre ce que je te dis, parce que tu ne sais pas ce qu’est l’islam, tu n’as pas été élevé parmi les plus fondamentaux de cette religion, tu n’as pas étudié leurs textes !





Moi oui.......mais bon, tes amis peuvent moinsser et me traiter de facho, je n’en ai rien à foutre !





Je sais ce que je dis, et si nous continuons comme ça, vous comprendrez un jour...mais il sera trop tard, car je peux te certifier que toutes vos jolies valeurs de tolérance, de droit de citer pour les LGBT et tout ça, l’islam n’attend qu’une chose, c’est de gérer tout ça par un truc simple, la Charia, et là, il y en a beaucoup qui vont couiner, mais je ne les plaindrai pas !





L’humain n’est pas tel que vous le croyez et le rêvez, toi et toutes les bonnes âmes....non, l’humain est tel qu’il est, et cette façon d’être, vous refusez de la voir....et c’est pas joli joli, surtout quand ses instincts sont justifiés par une religion primaire, violente et attardée........je ne te fais pas l’affront de répéter son nom, tu l’auras déduit !





Dernière question pour la route......combien de réfugiés as-tu choisi d’héberger dans ton domaine ... ?









Adishatz





H/