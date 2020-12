Maître Panisse t'a vendu le Pitalugue, et tu admires ta perspicacité...

Admire :

J'admire moing, car moi au moing, j'ai déjà fait tomber un escroc international parmi ceux que j'ai eu le douteux privilège de fréquenter. Je commence à connaître leurs ruses.

Toutes les ruses employées par les escrocs utilisent votre affectivité.

Ils vous la jouent affectif, mais sans que votre vigilance s'en soit avertie.

Flagorner votre narcissisme, ça marche toujours. Vous promettre de gros gains en territoires, en prestige, en rang social, ou en attrait sexuel et partenaires sexuels, ça marche.

Regardons l'exemple de cette Danny Kada, qui depuis a fermé son site, où elle recrutait des escrocs détaillants pour son escroquerie en gros :

http://deonto-ethics.org/impostures/index.php?topic=163.0

Ils utilisent l'hypnose, puis l'intimidation.

Nul ne conteste qu'André Lichnérowicz était un mathématicien surdoué. Pourtant admirez comment Joël Sternheimer l'a hypnotisé et dupé :

http://jacques.lavau.deonto-ethique.eu/Theorie_fondee_sur_l_hypnose.html

Compte-rendu de l'Académie des Sciences, 12 décembre 1983. Du travail d'hypnotiseur et imposteur professionnel.

Il n'y a jamais eu d' "ondes d'échelle", ni d'"invariance d'échelle". Ce sont des pseudo-concepts, à usage purement hypnotique. L'existence même de la limite atomique ruine tout rêve d'"invariance d'échelle". Oui, mais, chez les matheux, le terme était alors à la mode, dans le sillage de Mandelbrot, des fractales, et de Laurent Nottale...

La totalité des phrases utilisant ces expressions sont des phrases dépourvues de sens. "Invariance d'ordre causal", "transformation d'échelle", "équivalence des différences d'échelles d'observation", "décomposabilité", "ce qui rétablit globalement une invariance d'échelle", "en même temps par symétrie (chaque particule...) ce spectre devra être exponentiel", autant d'expressions qui n'auront jamais le moindre sens, qu'on ne pourra jamais associer à aucune expérience ni à aucun résultat expérimental, et dont la confusion a pour unique but de saturer et endormir la rationnalité du lecteur. Nous pouvons mettre Sternheimer au défi d'exhiber une seule expérience qui mette en évidence l'existence d'un seul des prétendus phénomènes, désignés par l'un de ces pseudo-concepts, il est dans l'incapacité de relever ce défi.



Quand Sternheimer annonce dans le résumé, que sa théorie est "basée sur la causalité", c'est un mensonge délibéré. Oui, il y a des bouts de phrase où le mot "causalité" apparaît, mais justement ce sont des bouts de phrase qui n'ont aucun sens, qui ne font que du bruit dans la tête du lecteur.



Et quand le charme hypnotique est rompu ? Les frères Sternheimer passent aussitôt à la menace :

http://deonto-ethics.org/impostures/index.php?topic=3.0

Leur dossier : http://deonto-ethics.org/impostures/index.php?board=2.0

Bon, là on a de la chance : les frères Sternheimer ne sont jamais devenus hégémoniques à l'échelle nationale. Il est resté possible de signaler dans Sciences et Vie qu'il n'y là rien de plus qu'une escroquerie.

Vous détailler d'autres escrocs et fraudeurs, il y en a tellement... Des vendeurs de mouvements perpétuels ? Ou Girard qui dupe Charles Crussard ? Ou le vendeur de remèdes miracles contre le cancer qui meurt d'un cancer ? Ou Jean Staune, son offensive catholique et créationniste, avec "Intelligent Design"...

Par chance, tous ceux là sont des minoritaires... Eventuellement ils peuvent vous assassiner furtivement, mais pas vous faire incarcérer par l'appareil répressif national. D'autres escroqueries sont autrement plus dangereuses, disposant de l'appareil répressif national au service d'une criminalité organisée ou d'une puissance étangère, voire disposant d'un appareil de propagande Intergouvernemental qui régit la totalité des media de masse.

Justement, je ne peux classer Naomi Oreskes, historienne de grande autorité car elle sait l'existence de l'ouragan Katrina en 2005, parmi les minoritaires : cette paranoïaque institutionnelle est un rouage d'une très grande escroquerie, à l'échelle planétaire.

Et alors là attention : Quand une propagande est localement hégémonique, elle ne peut plus ni se tromper ni vous tromper, et la Sainte Inquisition est là pour vous couper la langue et vous brûler sur un bûcher, a minima sous l'accusation de "hérétique et complotisse", sans préjudice d'autres accusations et insultes, selon le goût du jour.

Vous, vous ne savez pas cartographier vos lacunes scientifiques, mais le vendeur, le charlatan et l'escroc le savent. Ils l'exploitent.

Les vendeurs de mouvements perpétuels sont certains que vous n'avez pas les bases en thermodynamique, encore moins appliquée aux machines. De plus, étant eux-mêmes incapables de délimiter l'intérieur et l'extérieur de leur cafouillazibule, incapables de lister les forces et actions entrantes et les sortantes, ils parient que vous partagez les mêmes infirmités. Pari souvent gagné...

Michel Lefèbvre, qui faisait passer son DEA de mécanique des fluides pour un doctorat, était bien certain qu'aucun de ses clients (industriels du textile) n'avait assez de bases en méca-flu, et faisait aisément gober des "ondes de choc de décompression". Il avait découvert que la seule ligne d'un bilan qu'un banquier sait lire est celle des bénéfices, et qu'il ne regardait pas les engagements hors-bilan.

http://jacques.lavau.deonto-ethique.eu/TITRstargil.htm

http://jacques.lavau.deonto-ethique.eu/Stargil_en_galerie_d_escrocs.pdf

Après sa fuite en Australie, jamais il n'a produit le moindre résultat technologique : zéro réalisation. En revanche, pour savoir hypnotiser et éblouir, là il était fort.

Au 19e siècle, grâce à l'astronomie, et appliquée aux machines à tisser puis aux machines à vapeur, la mécanique était la science de pointe. La Relativité galiléenne a quelques 410 ans, la mécanique newtonienne quelques 340 ans. DONC c'est assimilé à présent ? Hem ! Dès que vous ne reconnaissez plus un cas scolaire, c'est panique et compagnie.

Ils ont reçu des cours de mécanique lors de leur formation initiale, ils sont à présent couverts de galons, voire d'étoiles, vous pourriez donc créditer ces pilotes retraités de l'Armée de l'Air d'une bonne compréhension de la mécanique du vol. Voire ! Leurs bourdes, défendues avec combativité, pour ne pas dire belliquosité, sont ahurissantes :

http://citoyens.deontolog.org/index.php/topic,1682.0.html

Ils te la jouent au narcissisme, et prétendent traiter de questions statiques et stationnaires à coups de botte : "Et que je te donne un coup de botte à droite ! Tu vas voir que la bille elle va s'enfuir à droite ! Et puis d'abord, t'es même pas pilote !". Ils n'ont pas encore assimilé les bases de la mécanique, ni même les changements de repère galiléens. Ils n'ont pas non plus assimilé que la mécanique est commune à de nombreux métiers, et que leur meute d'orgueilleux narcisses n'en est pas propriétaire.

Pire encore : au permis de conduire, une question est "Vous roulez à 100 km/h. Un objet de 1 kg est posé sur la plage arrière. Quel est son poids quand vous freinez brutalement ?". Et il faut répondre "40 kg"...

Professeur de génie civil, spécialité béton, Michel Laquerbe n'avait aucune base en mécanique des sols et des fondations, alors que cette spécialité était juste un étage au dessus de la sienne dans les bâtiments de l'INSA de Rennes. Et il n'avait pas la plus petite idée en minéralogie, mais il comptait bien sur son assurance dans ses bluffs :

http://deonto-ethics.org/impostures/index.php?board=24.0

http://deonto-ethics.org/impostures/index.php?board=26.0

Finalement, nous l'avons fait tomber, en procès international, mais hélas il n'a jamais été jugé au pénal, pour escroqueries et faux en écriture.

Au paragraphe suivant, nous allons examiner quelques fraudes de Gilles Delaygue, communes à toute la propagande carbocentriste. Fraudes au pouvoir intergouvernemental. Sur quelles ignorances communes comptent-ils, avec succès ? Dans votre immense majorité, vous n'avez jamais pratiqué la chimie analytique, vous n'avez jamais pratiqué la spectroscopie, ni la colorimétrie, ni la teinture des hauts polymères, vous êtes ignorants en physique de l'atmosphère et du rayonnement, vous n'avez aucune idée des temps de libres parcours moyens dans l'air en fonction de la température et de la pression, vous n'avez pas pratiqué la thermodynamique de l'air humide, vous êtes ignorants en physiologie végétale, en pédologie, et en géosciences, Vous ne savez pas détecter les périodes d'intense volcanisme par une micro-électrode de pH dans des carottes de glace, vous ne savez pas dater les périodes de tragique pénurie en dioxyde de carbone atmosphérique, vous n'avez pas idée de consulter les documents paroissiaux et monastiques pour connaître les précédentes fluctuations climatiques historiques, vous avez oublié l'essentiel des glaciations du Quaternaire, vous ignorez tout des évolutions géochimiques des quatre derniers milliards d'années... Ainsi les escrocs aux ordres jouent sur du velours. 365 jours par an de matraquage publicitaire pendant trois décennies, et passez muscade ! Vous gobez les pires énormités, surtout si ça flatte votre narcissisme : C'est moi que je suis l'élite des citoyens conscients !

On a beau vous signaler la fraude, vous ne l’avez toujours pas captée. Vous demeurez télécommandés par le matraquage publicitaire.

La propagande carbocentriste serine qu’il suffit qu’une molécule ait capturé un photon à sa fréquence de résonance (ou l'une de ses fréquences de résonance si elle est polyatomique), pour qu’elle le réémette, avec 50 % de chances que ce soit vers le sol terrestre et non l’espace intersidéral.

Exemple par Gilles Delaygue :

https://planet-terre.ens-lyon.fr/article/explication-effet-de-serre.xml

En toutes lettres, Delaygue, prétend que la molécule qui a absorbé un photon à sa fréquence de résonance mécanique, va REEMETTRE ce photon, dont en moyenne statistique, la moitié vers la Terre.

Sauf que c’est une fraude : à moins qu’on ne soit en très haute altitude, à pression négligeable et long parcours moléculaire, aux pressions troposphériques la désexcitation est cinétique, par chocs, longtemps avant qu’une désexcitation photonique puisse avoir lieu.

Calcul par Georges Geuskens, déjà évoqué plusieurs fois. Les gaz aux pressions et températures troposphériques n’émettent pas.

http://www.science-climat-energie.be/2019/02/14/le-rechauffement-climatique-dorigine-anthropique/

http://www.science-climat-energie.be/2018/08/06/le-co2-et-le-climat-avec-et-sans-effet-de-serre/

http://www.science-climat-energie.be/2018/04/26/du-bon-usage-de-la-formule-de-stefan-boltzmann

/http://www.science-climat-energie.be/2018/03/28/le-co2-dans-les-basses-couches-atmospheriques/

http://www.science-climat-energie.be/2018/04/02/le-co2-dans-les-basses-couches-atmospheriques-2/

...

https://climatorealiste.com/effet-de-serre/

Quelle est la faiblesse du calcul de Geuskens ? Il sous-évalue l'effet anti-serre diurne des gaz polyatomiques. Le dioxyde de carbone a deux fréquences de résonance dans l'infra-rouge, et non pas une seule : à 4,3 µm et à 15 µm. euskens n'a fait le calcul que pour la raie d'absorption à 15 µm de longueur d'onde. Or à 4,3 µm, la Terre émet nettement moins de puissance, tandis que le jour, le Soleil nous y envoie bien plus de puissance qu'à 15 µm. Le jour, cette fréquence est interceptée, n'atteint jamais le sol ; cette partie spectrale de la puissance solaire ne chauffe que l'atmosphère, haute, et pas le sol. Les effets anti-serre diurnes de la vapeur d'eau sont encore plus accusés.

Que le photon capturé vienne du Soleil ou de la Terre, l’unique effet thermique est d’atténuer légèrement le gradient thermique atmosphérique local, par rapport à un gradient adiabatique pur. Pas plus d’effet de serre par des gaz préposés à cet effet politique, que de beurre en branche. Seuls les nuages sont des plafonds de serre.

Deux gaz diatomiques, CO et NO, et tous les polyatomiques, O 3 par exemple, ont des résonances mécaniques vibrationnelles avec couplage électromagnétique.

Résonances toutes utilisables en analytique spectrale : toutes sont absorbantes, pratiquement jamais d’émission à pression courante, la désexcitation est mécanique par chocs.

Or selon les escrocs aux ordres, rétribués via le GIEC (Gang Intergouvernemental d’Escrocs Carbocentristes), ces gaz polyatomiques réémettraient le photon absorbé, ce qui les transformerait miraculeusement en « gaz à effet de serre ». Du coup l’efficacité analytique tomberait drastiquement : au lieu de n’en laisser passer aucun, le monoxyde de carbone ne bloquerait plus que la moitié des photons résonants incidents. Et le détecteur spectral de monoxyde que nos élèves avaient à étudier en 1995 ne pourrait même pas fonctionner. Les détecteurs spectraux qu’on utilise en reconnaissance aérienne de la pollution ne pourraient pas fonctionner non plus, ou très très faiblement.

Le Gang Intergouvernemental d’Escrocs Carbocentristes a refait la physique des gaz et du rayonnement sur des bases toutes nouvelles ! La spectrographie dans le domaine du visible, par émission ou par absorption est opérationnelle depuis le 19e siècle, depuis Kirchhoff et Bunsen. La colorimétrie aussi est d'usage quotidien dans les laboratoire d'analyse chimique.

Certes, certes, mais le grand public n'a aucune pratique des méthodes spectrales d'analyse chimique... Et même parmi les instruits, il y a tellement de connaissances indispensables qui ne franchissent jamais la distance entre deux amphis sur le même campus...

Ces bases toutes nouvelles permettent aussi au gang de recruter Vénus comme planète brûlée par l’effet de serre du CO 2 . Et la compression adiabatique, c’est fait pour les chiens ? Les nuages d’acide sulfurique sur Vénus sont à altitudes de 50 à 59 km. C’est là haut que s’établit l’équilibre radiatif dynamique, avec le Soleil et l’espace intersidéral, c’est cela le plafond de serre. Entre cette altitude et le sol vénusien, la compression adiabatique fait toute la différence.

Mais l’homme de la rue est tellement ignorant en physique de l’atmosphère et en thermodynamique, qu’on peut lui refiler n’importe quoi.

Transmittance spectrale de l'atmosphère terrestre claire :

Spectre infrarouge de la Terre vue depuis l'espace :

Le contrat social du scientifique inclut le mandat de se piloter en exactitude : le système de production des connaissances, il est présumé le piloter en exactitude et non en traditions, ni en stratégies de pouvoir, ni en narcissisme, ni en corruption.

Et sur Vénus ?

Là où la fraude de Delaygue atteint des sommets, c'est pour l'atmosphère vénusienne. On le cite :

Modéliser l'effet de serre pour une atmosphère épaisse (cas de Vénus) L'atmosphère planétaire peut être si dense que les photons infrarouges provenant de la surface sont absorbés puis réémis de nombreuses fois par l'atmosphère avant de s'échapper vers l'espace. Comment modéliser cet effet ? On peut considérer qu'il est nécessaire d'ajouter une seconde couche de gaz par dessus la première (sachant le modèle à une couche ne peut être « épaissi » pour prendre en compte la présence de plus de gaz). Cette couche additionnelle absorbe le rayonnement infrarouge issu de la première couche, et l'émet à son tour dans toutes les directions, soit pour moitié vers l'espace et pour moitié vers le bas. On peut empiler encore plus de couches absorbantes (des couches de gaz complètement absorbantes sont des couches de type corps noir). Il s'ensuit qu'avec N couches empilées, la puissance totale qui arrive au sol (incidente) est égale à (N+1) fois la puissance qui arriverait sans atmosphère. La force de l'effet de serre (greenhouse strength) de l'applette Effet de Serre est égale à ce facteur (N+1). Si on sélectionne le bouton Venus dans cette applette, on constate que le pouvoir de l'effet de serre de l'atmosphère vénusienne est de 12, ce qui signifie qu'il faut 11 couches totalement absorbantes pour modéliser l'effet de serre de l'atmosphère de Vénus.

ce bon apôtre vous a seulement dissimulé trois faits essentiels :

1. L'équilibre radiatif dynamique entre le Soleil et l'espace intersidéral se fait sur des nuages d'acide sufurique, à des altitudes de 50 à 59 km. Ce sont ces nuages les seuls détails que nous distinguons au télescope optique : ils sont opaques dans le domaine du visible.

2. Avec les vents vénusiens gigantesques (le tour de la planète en quatre jours), le gradient thermique entre les nuages et le sol est régi par la compression adiabatique, largement sans condensation.

3. Le gradient adiabatique dépend de la gravité, de la chaleur spécifique du gaz, de la présence de condensation. Sur Terre et proche de nous, le gradient sec est d'environ 1°C par cent mètres, 0,65°C avec condensation. D'où les formes des nuages de convection ; cumulus congestus par exemple. Sur Vénus, il est du même ordre de grandeur.

Et voilà, vous en savez assez pour comprendre pourquoi la température au sol de Vénus est aussi élevée. Cela n'a rien à voir avec la mythologie des "gaz à effet de serre".

Nos grands parents ont connu la science aryenne. Nos parents ont connu la science prolétarienne. Dans un de mes manuels de thermique figure le paragraphe politique obligatoire contre le second principe de la thermodynamique : science bourgeoise et idéaliste...

On n'arrête pas le progrès : nous avons simultanément la science féministe, la science islamique, et la science citoyenne, qui comme Sganarelle quand il mettait le foie à gauche et le coeur à droite, refont les sciences sur des bases toutes nouvelles...

Rappel des chapitres précédents :

Ces ruses pour compromettre des milliers de scientifiques naïfs

http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/ces-ruses-pour-compromettre-des-154986

Non, le dioxyde de carbone est incapable de diriger le climat

http://www.agoravox.fr/actualites/medias/article/non-le-dioxyde-de-carbone-est-154558

Le GIEC n’est pas sans précédents dans l’histoire de l’humanité

http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/le-giec-n-est-pas-sans-precedents-153653

La fraude à « 70 % des arbres menacés par le changement climatique »

http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/la-fraude-a-70-des-arbres-menaces-153196

Fraude : nulle trace de corpus expérimental soutenant « acidification des océans »

http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/fraude-nulle-trace-de-corpus-152331



https://en.wikipedia.org/wiki/Climatic_Research_Unit :



« Initial sponsors included British Petroleum, the Nuffield Foundation and Royal Dutch Shell The Rockefeller Foundation was another early benefactor »

CREDO des croyants :

Je crois au GIEC tout puissant,

à l'extinction du Gulf Stream pour nous punir de nos péchés,

à la submersion des atolls quelle que soit l'évolution verticale de leurs planchers océaniques,

à la disparition des glaciers de l'Himalaya en 2035.

Je crois que la neige est un souvenir du passé que nos enfants ne verront plus.

Je crois en des usines d'enfouissement du dioxyde de carbone, et tant pis pour la minorité de riverains malchanceux.

Je crois que les gaz polyatomiques sont donc "à effet de serre", et qu'il faut les éradiquer.

Je crois que la spéculation sur les indulgences-carbone est une bénédiction pour la planète.

Je crois que l'ours blanc est menacé par le réchauffement climatique.

Je crois que le Soleil est une étoile invariable.

Je crois que Greenpeace n'est pas actionnaire de BP.

Je crois que le climat va se dérégler et échapper à toutes les prévisions sauf celles du GIEC...

Je crois que la Provence et le Languedoc vont périr de sécheresse, à la façon du Sahel.

Je crois qu'il y aura 50 millions de réfugiés climatiques en 2010, oups ! en 2020 ! Oups ! 143 millions en 2050. Enfin très prochainement, quoi.

Je crois que le plus gros avantage d'un mouvement perpétuel, tel que ceux de Nextwatt ou de "Aixogen-Motors", c'est qu'il ne produit pas de gaz à effet de serre.

Je crois que les Maldives seront prochainement submergées par l'Océan Indien.

Je crois que la physiologie végétale c'est tout des menteries inventées par le démon.

Je crois que le volcanisme sous-marin, c'est rien que des menteries inventées par les marchands de cigarettes.

Je crois que le rôle des nuages et de leur nucléation, c'est rien que des menteries inventées par des infidèles.

Je crois que les journalistes de Libé sont honnêtes, courageux et indépendants de leur patron.

Je crois que les infidèles, hérétiques et incroyants, c'est rien que des crétins, des abrutis, des criminels et des connards, et tous d'extrême droite, et qu'on fait drôlement bien de les assaillir de menaces de mort, pour les ramener dans le droit chemin de la crédulité obéissante.

Je crois que Michael Mann est le plus honnête faussaire que la Terre ait porté depuis Trofim Dénissovitch Lyssenko, car s'il a falsifié, c'est tout pour la bonne cause.

Je crois que sa crosse de hockey est la plus belle invention depuis celle du mouvement perpétuel.

Je crois que Jean Jouzel est assis à la droite du GIEC le tout-puissant, pour les siècles des siècles.

C'est ainsi que je deviens l'élite des citoyens conscients, par la vertu de ma crédulité.

Amen.

Ouais, bon. le Pitalugue a bien vite chaviré dès que monsieur Brun a mis le pied à bord, mais on a secouru à temps l'heureux propriétaire, et il n'est mort que plus tard, à son heure. Et vous ? Quel sera votre sort d'heureux crédule ?