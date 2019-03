Marche pour le climat : la leçon des jeunes

©Twitter#YouthStrike4Climate

Depuis son discours mémorable à la COP 24 le 4 décembre 2018, la jeune Suédoise Greta Thunberg militante pour le climat enchaîne les initiatives retentissantes. Ce vendredi 15 Mars 2019, son appel à la grève pour le climat mobilisa des milliers de marches étudiantes à travers la planète. Cet événement n'a rien de banal et s'inscrit dans une dynamique de renversement des forces d'influence.

Pourquoi ?

On a formé de grands économistes dans ce monde, de grands médecins et des juristes chevronnés. On a créé la bombe atomique, et des systèmes de robots complexes. L'homme est ingénieux, super intelligent ! Mais aujourd'hui les limites de l'ingéniosité humaine sont là, sous nos yeux et nous les sentons. On n'a pas encore inventé le remède contre le changement climatique. On n'a pas encore inventé un produit qui nous permettra de ressusciter les espèces en voie de disparition. Le remède contre la sécheresse galopante, on ne l'a pas encore inventé. En gros, la science a réussi à nous mettre dans un tel confort qu'on ne se pose plus les questions fondamentales. Nous sommes devenus des consommateurs aveugles dans un système très énergivores.

Au sommet de cette décadence, nos gouvernements sont pointés du doigt pour “non-assistance à planète en danger “.

Que veulent les jeunes ?

Les jeunes veulent des reformes dans toute la chaîne de production. La prise en compte de l'impact écologique de chaque maillon doit être immédiate et non reléguée au second plan derrière les bénéfices économiques. Ils veulent des actions immédiates et efficaces de la part de ceux qui dirigent le monde. Ils veulent par exemple la fermeture des usines de production d'emballages plastiques pour freiner l'extension spatiale des océans de déchets. Ils sont pour la réduction de l'empreinte carbone et pour une alimentation sans intrants chimiques. Ils sont en colère car aujourd'hui, tout le monde sait la catastrophe mais personne ne veut sacrifier son menu habituel pour sauver la planète. Finalement qui perd ? C'est bien nous et nos enfants !

L'inaction généralisée mais jusqu'à quand ?

Heureusement ou malheureusement toute chose a une fin. La fin de la dégénérescence de notre environnement arrivera aussi. Tout ce qu'on peut espérer c'est que cette fin ne soit pas aussi celle de l'espèce humaine.

Eux en tout cas, ils l'ont compris ! Face à l'épuisement des ressources et au choc climatique, les jeunes se sont exprimés ce 15 mars 2019 pour réclamer un meilleur héritage naturel. Ils ont compris que leur avenir se joue aujourd'hui car ce qui arrivera dans 30 ans n’est surement pas une préoccupation des adultes d’aujourd’hui. Là où les parents ont échoué, les jeunes prennent les devants.

Par ailleurs, on entend souvent dire que la jeunesse est perdue, inconsciente, s'amusent trop. Mais ce vendredi, cette jeunesse est sortie pour rappeler aux adultes que ceux qui ont tout ratatiné, c'est bien nos ancêtres, nos aînés, nos parents en complicité avec leurs gouvernements successifs. Ces jeunes battent à plate couture leurs devanciers sur le front de la prospective écologique.

Finalement, il semble que l’heure ne soit pas aux longs discours. Toutefois sommes-nous prêts à sacrifier notre menu habituel pour l'avenir de la planète ?

