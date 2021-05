Massacre à la... Tondeuse

Ce printemps est particulièrement ravageur pour nos amis les hérissons, de très nombreux individus sont blessés par les tondes printanières.

Pourquoi cette année plus qu'une autre ? En fait, 2 facteurs augmentent ces accidents : le phénomène des robots tondeuses, de plus en plus utilisées, surtout la nuit, et le confinement.

Les robots tondeuses sont souvent utilisées la nuit, seulement, c'est à ce moment que les hérissons vivent, une rencontre avec une robot tondeuse et c'est l'accident avec la plupart des modèles, qui ne reconnaissent pas les hérissons comme des obstacles et continuent leur chemin. La majorité des hérissons n'en meurent pas, mais sont gravement blessés, souvent au niveau de la tête. Les blessures étant profondes, le hérisson grandement diminuées, c'est le jour suivant qu'ils seront rapidement infestés de mouches qui vont pondre dans ses plaies, le laissant lentement agonir si rien n'est fait.

Le second problème, c'est le confinement. Les herbes n'ont pas été régulièrement tondues, et même si c'est plutôt une bonne chose, le fait qu'elles soient hautes avant la tonde les ont rendu attractives pour les hérissons qui peuvent s'en servir comme abri pour la journée. Arrivé au moment de la tonde, avec ces herbes hautes, difficile de distinguer où passe la tondeuse, et ainsi, même en journée et avec une personne derrière, c'est le drame.

Même si certaines villes ont interdit la tonde la nuit, et même si certains modèles sont optimisés pour régler ce problème, pour le moment, nous vivons une augmentation d'accidents, de plus en plus d'hérissons arrivent dans les centres de soins, au point que certains sont déjà saturés, et au point ou certains centres vont se spécialiser dans cette espèce.

Alors, pour atténuer ce phénomène, cessez de tondre la nuit, et redoubler de vigilance quand vous tondez, faites un tour du gazon avant la tonde ; mieux encore, ne tondez pas l'intégralité de votre gazon, laissez une zone sauvage, ou mieux encore, ne tondez plus que la zone qui vous sera réellement utile !