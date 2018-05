Nos rivières abandonnées

L’autre point crucial qui n’est expliqué nul part aussi, c’est qu’en 2000 ans, la France a déforesté 50% de ses forêts, reconverties à l’agriculture. Une agriculture désormais pétrochimique, industrielle, mortifère, dont les sols sont à 95% morts, nécrosés.

Dans la nature, l’eau est principalement retenue dans les sols par les champignons, de véritables éponges capable de retenir énormément d’eau, tandis que les racines des arbres qui creusent le sol jusqu’à la roche mère, ramènent celle ci dans les nappes phréatiques.

Voyez donc, la méconnaissance totale de nombre d’agriculteurs qui pensent tout savoir et ne souhaitent pas se remettre en question, tout au plus laisseront il ça à la génération suivante, qui vont labourer leur terre, tuer la quasi totalité de la vie bactérienne, organique (insectes, lombrics...) à cause de l’exposition aux vents, au froid, les UV, et l’anaérobie provoquée lors du retournement, et l’érosion des sols, qui avec les saloperies chimiques nombreuses, vont se déverser dans les cours d’eau.

Cours d’eau allègrement pompés pendant qu’on nous fait la leçon de la nécessité de couper l’eau du robinet quand on se brosse les dents, alors que cette terre devenue quasi imperméable faute de vie, ne va quasiment rien absorber, et que la majorité de celle ci par fortes chaleurs, va s’évaporer.

Résultat, pour en revenir au sujet, des sols qui n’absorbent majoritairement plus l’eau, et certainement pas suffisamment, ne feront que faire empirer le phénomène, conjointement à la disparition des cours d’eau, les inondations seront de plus en plus fréquentes, et pire, passer son temps à entretenir les cours et faire des canaux n’est qu’un gaspillage de temps, d’argent, et d’énergie.

La solution, c’est le reboisement, redonner des arbres aux champs et prairies, l’arrêt du labour au profit du semi direct sous couvert, exploiter les synergies de dame nature à son avantage, et ne JAMAIS, laisser un sol nu !

De belles économies pour les paysans, et pour les collectivités, en temps, en argent, en énergie humaine et pétrochimique.