Nucléaire : l’illusion du réacteur à sels fondus

Les Pays-Bas vont tester la conception d’un réacteur de thorium à sels fondus. Profitons-en pour bousculer quelques mythes populaires autour du réacteur de thorium. Le thorium est promu comme une énergie nucléaire propre, mais il suffit de fouiller un peu pour comprendre que cette propreté est factice et que si on doit rester sur le nucléaire, alors il vaut mieux rester avec l’uranium.

Ces derniers temps, on a eu de mauvaises nouvelles sur les alternatives aux énergies fossiles. Les États-Unis qui sortent de la COP21 et le manque de volonté politique de nombreux pays. Cependant, on pourrait avoir de bonnes nouvelles d’Europe sur de l’énergie basée sur le thorium

Les scientifiques du Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) à Petten aux Pays-Bas, ont commencé la première expérience de réacteur à sels fondus. Il n’y a que quelques endroits au monde où on peut effectuer ces tests. Avec cette expérience, l’Europe vient d’entrer dans la course à l’énergie de Thorium.

L’expérience SALt Irradiation ExperimeNT (SALIENT) a été préparée en collaboration avec l’European Commission Laboratory Joint Research Center-ITU et elle consiste en une série d’expériences avec des étapes successives plutôt qu’une seule exploration.

La première phase de SALIENT se concentrera sur la création d’un combustible de réacteur qui soit plus propre. On le fait en supprimant les métaux nobles du combustible de thorium lorsqu’il se transforme en uranium par l’intermédiaire de la fission. Dans la deuxième phase, les chercheurs espèrent tester la résilience des matériaux communs qui sont utilisés dans la construction des réacteurs de thorium à sels fondus ou Thorium Molten Salt Reactors (TMSR). Si les matériaux résistent bien à la corrosion et aux températures élevées, alors cela pourrait réduire les coûts de l’énergie nucléaire. On s’attend à ce que les phases futures testent de nouveaux matériaux qui ont montré un certain potentiel dans le passé. On peut citer le Hastelloy qui est un alliage de nickel et de TZM (titane-zirconium-molybdène).

Des résultats prometteurs à Petten permettraient au monde de se rapprocher de la commercialisation des réacteurs de thorium à sels fondus. Ces réacteurs sont considérés comme étant plus “sûrs” que les réacteurs actuels et ils ont une conception plus simple. Les TMSR réduisent légèrement le problème les déchets nucléaires durables.

À l’heure actuelle, seules la Chine, l’Inde et l’Indonésie travaillent sur les réacteurs de thorium à sels fondus. L’approche de la Chine implique une étape intermédiaire de l’exploitation d’un réacteur à lit refroidi aux sels fondus et l’Indonésie a manifesté son intérêt à travailler avec ThorCon pour tester un réacteur non alimenté à grande échelle avant de commencer ses opérations commerciales. L’Inde a quelques conceptions de réacteurs de thorium à sels fondus sur le papier, mais aucune ne reçoit beaucoup d’attention. Les scientifiques indiens s’intéressent davantage à un réacteur avancé à eau lourde alimenté par le thorium (Advanced Heavy Water Reactor) tandis le premier ministre indien envisage de conclure des contrats sur des réacteurs à eau légère (uranium) en provenance de Russie.

L’entreprise NRG avec SALIENT renforce la concurrence au niveau international pour être le premier à proposer un réacteur commercial alimenté au thorium. La concurrence permet de développer de nouveaux moyens et une meilleure efficacité. L’expérience de NRG permet à l’Europe d’être en tête dans la quête de l’énergie commerciale à base de thorium après des décennies de retard. Un succès à Petten pourrait inciter des pays comme l’Inde à accélérer le développement de leur technologie. Cela peut aussi booster les startups américaines qui ont des idées intéressantes, mais qui ont dû mal à obtenir des financements sans oublier les retards de la législation.

Étant donné que l’uranium a très mauvaise réputation, on a eu énormément de mythes qui circulent sur le réacteur de thorium. Selon certains, l’énergie au thorium serait tellement intéressante qu’elle surpasserait la fusion nucléaire (cette dernière tient réellement toutes ses promesses par contre). Nous avons utilisé les informations du site Whatisnuclear dont les auteurs sont principalement des ingénieurs et des physiciens nucléaires pour clarifier les mythes autour du thorium.

1 - Les réacteurs de thorium à sels fondus ont été annulés parce qu’ils ne pouvaient pas faire de bombes nucléaires :

C’est quasiment faux. Le réacteur de thorium peut faire des bombes et ce n’est pas ce qui a motivé son annulation au début du développement des réacteurs nucléaires. La conclusion à l’époque est que même si le réacteur de thorium pourrait être moins cher, on ignore ses performances sur le long terme.

De plus, l’industrie avait déjà investi énormément sur les réacteurs à eau légère, à très haute température et le réacteur rapide à métal liquide. L’industrie rechignait également à créer les services pour le cycle de combustible et la recherche en physique nucléaire s’était beaucoup concentrée sur les réacteurs à combustible solide. En gros, le monde avait trop investi sur les réacteurs à l’uranium pour tout jeter à la poubelle et choisir le thorium, car cela ne valait pas le coup. De plus, il y a une autre hypothèse pour laquelle les Américains auraient pu préférer l’uranium et le plutonium et on vous l’explique plus bas sur le résumé des armes nucléaires.

2 - Les réacteurs de thorium n’ont pas besoin d’enrichissement :

C’est mal comprendre le concept d’un réacteur à surgénérateur qu’il soit à base de thorium ou d’uranium. Le principe de ce type de réacteur est qu’ils vont surgénérer au fur et à mesure. Ils vont produire de la matière fissile égale ou supérieure par rapport à leur consommation de départ ce qui permet d’avoir une énergie en abondance sur le long terme.

Donc, on peut dire que ce n’est pas un vrai mythe, mais l’absence d’enrichissement est valable pour tous les types de réacteur surgénérateur. C’est même pour ça qu’on les a inventés. Toutefois, le réacteur de thorium peut utiliser la surgénération thermique. Cela signifie qu’on a besoin de beaucoup moins de matériaux fissiles au départ par rapport à un réacteur de surgénération rapide. Mais le réacteur rapide à métal liquide peut faire la même chose et donc, ce n’est pas exclusif au thorium.

3 - Le réacteur de thorium ne peut pas produire de bombes nucléaires :

C’est sans doute le mythe qui revient le plus souvent. Et c’est faux. Le thorium n’est pas un élément fissile contrairement à l’uranium, mais fertile. Déjà, il serait incorrect de dire que le thorium est un combustible “nucléaire”, car il ne l’est pas, mais on a tendance à utiliser le terme par commodité. Dans le réacteur, on va irradier le thorium avec des neutrons pour que le thorium se transforme en Uranium 233 qui est fissile. C’est cet uranium 233 qui va vous donner votre énergie. Sauf que l’Uranium 233 n’existe pas dans la nature, mais sachez que l’Uranium 233 est un excellent combustible pour une bombe.

4 - Il y a plus de thorium que d’uranium sur Terre

C’est vrai, mais il faut nuancer. La concentration moyenne de thorium dans la croute terrestre est de 0,00060 % comparée au 0,00018 % de l’uranium. Mais on a également du thorium et de l’uranium dans l’océan. Pour un pourcentage par masse, on a 4×10-12% de thorium par rapport à 3.3×10-7 % d’uranium. En chiffres, cela nous donne 56 000 tonnes de thorium et 4,62 milliards de tonnes d’uranium. Cependant, l’exploitation de l’uranium en mer coute 4 fois plus cher et donc, ce n’est pas économiquement viable. Donc, ce mythe est vrai si on se base uniquement sur la concentration dans la croute terrestre.

En résumé, il ne faut pas négliger l’intérêt du réacteur de thorium, mais il n’est pas la solution idéale qui nous est proposée par certains acteurs de l’industrie. Et cette expérience aux Pays-Bas est assez intéressante, car elle concerne un réacteur de prochaine génération qui est moins nocif et moins gourmand que ce soit sur le combustible ou l’impact environnemental. Pour certains pays comme la Chine ou l’Inde, le thorium pourrait être une vraie alternative, car ils en ont une grande quantité devant leur porte, mais au niveau mondial, c’est plus compliqué.

La question est-ce que les réacteurs au thorium sont l’énergie du futur ? Ces dernières années, des Startups ont investi sur le thorium et comme tout startup qui respecte, la communication est plus importante que la réalité du terrain. L’énergie au thorium ne concerne pas seulement le fait d’avoir un réacteur plus sûr et plus propre. Cela implique aussi de nouveaux projets d’extraction de thorium et nous devons plutôt abandonner l’industrie de l’extraction puisqu’on a déjà l’uranium en très grande quantité. L’énergie idéale du futur devra être abondante, aussi propre que possible, abordable avec le minimum de dommages collatéraux. Et si on regarde les réalités de l’énergie au thorium, elle manque de nombreux de ces critères.