Playtime : retour sur la démission de monsieur Hulot

« Je ne comprends pas que nous assistions (…) à la gestation d’une tragédie bien avancée dans une forme d’indifférence. La planète est en train de devenir une étuve. Nos ressources naturelles s’épuisent. La biodiversité fond comme la neige au soleil. Et ce n’est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire, et surtout pour être très sincère (…), on s’évertue à entretenir voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres. » (Nicolas Hulot, France Inter le 28 août 2018).