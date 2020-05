Plus ça change, moins ça change

Bonjour,

En réalité, la transition écologique n’est qu’un stratagème, comme le couillonavirus, ayant pour finalité de détourner l’attention des mougeons de problèmes plus importants, la paupérisation croissante de notre pays avec les faillites prochaines des petites structures, d’un chômage, pour ces raisons, qui va devenir exponentiel, une dette stratosphérique avec des intérêts de plus en plus insoutenables, à rembourser aux banques privées, l’immigration massive non contrôlée avec une justice volontairement laxiste dans l’attente d’un chaos organisé pour une société de plus en plus sécuritaire et donc dictatoriale.

La solution est de regarder dans la bonne direction car l’écologie est importante mais pas prioritaire au vu de la situation actuelle, et de plus, utilisée par des renégats pour enrichir toujours plus les mêmes comme le futur vaccin avec Gilead / Bill Gates / OMS