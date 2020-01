Pollution de l’air : un nouveau puits de carbone en activité en France

Le puits de carbone se présente sous la forme d'une colonne remplie d'eau et de micro-algues disposée en milieu urbain (à Paris et à Poissy) ou en milieu industriel (à Colombes et à Créteil). Il a pour fonction de purifier l'air aux alentours par la mise en culture de ces micro-algues - grâce à la photosynthèse - qui sont capables de fixer entre "1 et 10 000 tonnes de carbone" selon ses concepteurs le groupe Suez et Fermentlag. Cette innovation vise également à capter les particules fines et le dioxyde d'azote, deux des principaux polluants atmosphériques de nos villes.

L’entreprise Fermentalg, spécialisée dans les micro-algues, prévoit la mise en service d'un nouveau puits de carbone, le cinquième après ceux de Paris et Poissy en milieu urbain ainsi que ceux de Colombes et Créteil implantés en milieu industriel.

Celui-ci sera installé au sein de la nouvelle unité de biométhanisation de l’usine Carré de réunion à Saint-Cyr-l’Ecole en Yvelines. Cette unité pilote de puits de carbone devrait être en mesure de traiter 5 à 10 m3 de dioxyde de carbone par heure.

Un rapport de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (l'Ineris est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire) publié en septembre 2019 avait démontré l’efficacité de cette technologie. Selon cette étude, la photosynthèse et les propriétés des micro-algues permettent de capter le CO2 et d'autres polluants (les Oxydes d'azote et particules fines), donc de diminuer leur concentration atmosphérique, et par conséquent améliorent la qualité de l'air.

Retrouver la vidéo explicative de cette technologie

Initialement prévu à la réduction des polluants en milieu industriel, des prototypes se développent pour un usage urbain à proximité de zones très polluantes ou sensibles comme les tunnels, les carrefours ou devant les écoles.

