Préservation de l’environnement : informer et sensibiliser le consommateur pour commencer

La marche pour le climat s'est avérée être un certain tournant pour la protection de l'environnement en France. Cette démarche a mis en lumière un engagement concret de la part de la population en faveur de la préservation de l'environnement. Une marche qui a compté dans ses rangs des dizaines de milliers de protagonistes pour éveiller les consciences sur une réalité environnementale encore trop souvent négligée. Au même titre, le grand débat propulsé par le gouvernement permet d'affirmer que les citoyens se préoccupent toujours plus de préserver la planète. En effet, la thématique environnementale est l'une des rubriques les plus sollicités. Ces deux faits d'actualités refont surgir des exigences de la part des citoyens envers les industriels et le gouvernement pour favoriser des actions pour la protection de l'environnement. Pourtant, ces grandes actions ne doivent pas faire oublier que chaque personne possède un pouvoir de changement conséquent. Le pouvoir du consommateur. Ce dernier doit être renforcé par le gouvernement grâce à la sensibilisation et l'information.

La pédagogie au service du consommateur

Chaque personne est un consommateur qui impacte plus ou moins l'environnement. Acheter ou vendre sont des actions faisant partie intégrante de notre quotidien. Ces actions ont une influence sur l'environnement trop souvent ignorée. Faute d'être sensibilisé aux conséquences réelles de ses actes, certains consommateurs poursuivent le schéma de consommation qu'ils connaissent. Le consommateur est bien souvent guidé par les dictats prônés par l'industrie. Le gouvernement possède pour sa part un rôle de modérateur plus ou moins assumé.

Sensibiliser les consommateurs est l'affaire de tous et est une solution concrète pour éveiller les consciences toujours plus. La pédagogie au service de la planète. Cela passe par de l'information et par de la sensibilisation. Le gouvernement se doit de sensibiliser et informer les consommateurs comme il se doit. Un rôle qui aurait un impact direct sur l'environnement.

Sensibiliser pour remettre en question nos actes de consommation

La pédagogie envers le consommateur est la responsabilité de tous : politiques et consommateurs eux-mêmes. Cela peut se faire dans les médias ou mieux dans les lieux de consommations eux-mêmes. Il semble plus complexe d'exiger un engagement de la part des industriels dont le désir de développement passe avant tout. Bien que compliqué à mettre en place, un tel dispositif pédagogique pourrait être une initiative judicieuse.

La pédagogie par l'information et la sensibilisation via des actions simples. Par exemple, dans les grandes surfaces, une règlementation pourrait imposer d'afficher un calendrier des fruits et légumes de saison pour renseigner les consommateurs et faciliter leur choix en matière d'alimentation. Le consommateur pourrait ainsi sélectionner les denrées saisonnières et donc locales. Un exemple de pédagogie parmi tant d'autres.

La sensibilisation doit aussi marquer les esprits pour créer l'électrochoque chez les citoyens. Cela en démontrant une réalité trop souvent cachée sur l'état des ressources, de la planète et sur les conséquences de nos agissements actuels. Savoir aujourd'hui peut permettre de mieux construire demain.

Le consommateur ne posséderait-il pas le pouvoir de changement le plus important ? Revendiquer et proposer est un bon début pour changer les choses. Mieux consommer peut permettre à tous les citoyens de s'engager concrètement pour l'environnement quel que soit ses moyens en s'informant notamment pour mieux agir ensuite en connaissance de cause. Chacun peut aussi jouer un rôle en informant et en sensibilisant son entourage, son réseau ou son audience.