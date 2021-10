Quand la loi autorise les pesticides dans l’eau potable !

L’Ordre des médecins est le garant ultime de la bonne formation des praticiens en exercice, et la toxicologie est une discipline aussi importante que la bactériologie.



Extrait : « L’Ordre des médecins ne peut pas ignorer que les praticiens sont privés de formation en toxicologie depuis des décennies, et incapables d’assurer la prévention et les diagnostics toxicologiques face à un nombre croissant de substances et de médicaments toxiques, ou encore face aux effets nocifs des radiations ionisantes, de la pollution de l’air et de l’eau, des ondes électromagnétiques, du bruit, etc.

La pollution environnementale peut jouer un rôle important et négligé dans le contexte actuel ’’ covid-19 ’’ ».









Sitemed.fr : « Ce site est consacré aux quatre grands domaines relativement négligés par la médecine moderne : le sommeil et le rêve, la chronobiologie, les interactions psychosomatiques et la toxicologie.

Aujourd’hui, l’extension incontrôlée et inexpliquée de nombreuses maladies comme le diabète, les cancers, des pathologies neurodégénératives ou infectieuses nous invite à prendre en compte ces domaines mal connus. »