Quand le nucléaire fait boum !

Encore la phobie Cabanellienne du nucléaire , et qui traque tous les faits divers pour se convaincre d’avoir raison . Citez moi une seule entreprise ou il n’y a pas d’accident du travail ou des pertes de produits dangereux . Le risque zéro n’existe pas , même avec les normes les plus drastiques . Et vous me direz comment alimenter l’industrie et la consommation des particuliers en ce début de froid et où on a favorisé le tout électrique . Ah oui comme les verts Allemands qui préfèrent empoisonner les gens avec le charbon , belle avancée qui détruit tout l’environnement par asphyxie. Tout le monde n’a pas la chance de se chauffer au bois et vivre à la campagne. La seule solution c’est de faire confiance aux scientifiques pour justement trouver une énergie plus performante et pas d’écouter des pleurnicheurs incultes du sujet . Pour le moment aucune solution alternative crédible ne peut alimenter la consommation de notre pays. Et alors mort de rire sur l’indépendance énergétique Française , nous n’avons pas plus d’uranium que de gaz , de pétrole ou de charbon. Et c’est pas avec l’éolien ou le photovoltaique qu’on pourra palier au nucléaire. La solution n’est pas la critique mais l’innovation et dans ce domaine vous êtes pas au niveau pour en parler . Chantez donc maintenant çà nous fera des vacances.