Réchauffement climatique : plaidoyer pour la mise en place d’une restriction des natalités mondiales

« + d’émission de CO2 — de plantes pour photosynthèse »

FAUX c’est l’inverse. + de CO2 = plus de plantes

Lorsque les concentrations de CO2 augmentent, les plantes produisent automatiquement moins de stomates car elles sont alors en mesure d’obtenir suffisamment du CO2 avec moins d’efforts pour transformer de l’eau et le CO2 en glucose par la photosynthèse.

L’énergie économisée à travers les stomates réduit la perte d’eau et permet à la même espèce de plante de survivre et évoluer dans des endroits plus chaud et secs tout en améliorant sa production et sa pousse. Les déserts, les zones arides sont plus propices à l’installation des plantes et donc de la vie. C’est un bienfait pour l’humanité, les pays chauds, les zones désertiques.

La terre verdit partout. La vie s’étend encore plus partout. La verdure augmente l’oxygène et nous vivons mieux dans un air plus respirable. Les terres arides impropres à la vie deviennent plus rares. La biologie le dit : les plantes poussent mieux dans des conditions plus chaudes, plus humides.

Les augmentations de CO2 provoquent donc une augmentation de la quantité d’arbres et de plantes.

Et les faits sont sans appel. La terre verdit



