Redonnez des hectares de terrain à la nature sauvage

Vous voulez oeuvrer pour la nature mais ne savez pas ni quoi faire, ni comment ?

Une solution simple existe : rendre du terrain à la nature. Comment ? 3 solutions s'offrent à vous. Soit vous possédez déjà un terrain, dans ce cas, rien de plus simple : vous n'intervenez plus, ou le moins possible, et si possible, après l'avoir "arrangé" ; à comprendre, après avoir installé, par exemple, des nichoirs à oiseaux, nichoirs à insectes, à hérissons, sectionné les grillages pour laissez passer la faune, ne plus utiliser de biocides, planter des plantes indigènes, des arbres, ne plus tondre, disposez de graines, faire une petite mare... Facile à entreprendre et à faire, puisque cela limite vos interventions. Et si vous optez pour un jardin, optez pour la permaculture, certes déjà beaucoup moins "nature", mais bien meilleure pour la biodiversité que le jardin classique. Vous verrez que rapidement, de nombreux animaux viendront chez vous égayez vos journées, pour votre plus grand bonheur, et le leur !

La seconde solution, c'est d'acheter des terrains pour les rendre à la nature. Les terrains "de loisirs" ou agricoles, inconstructibles, sont beaucoup moins chers que les terrains constructibles, ils seront donc à privilégier, d'autant plus que ces terrains seront souvent déjà en partie nature, ce qui facilitera le retour de la faune et de la flore : un terrain en plein centre-ville sera moins intéressant qu'un terrain à l'extrémité d'une ville, car le processus de retour de la nature prendra beaucoup plus de temps, surtout si le terrain est régulièrement jonché de détritus... Si vous optez pour cette solution, je vous conseille de voir le plus grand possible plutôt que d'acheter plusieurs terrains, car sinon, vous devrez payer à chaque fois des frais de notaire, sans parler des frais d'agence, donc privilégiez les achats directs de grands terrains plutôt que de nombreux achats passant par des agences, qui vous couteront beaucoup plus cher.

Et la dernière solution ? C'est la même que la seconde, mais en se réunissant pour acheter encore plus grand. Si vous connaissez des gens qui ont la même vision des choses que vous, que ce soit des copains, amis, de la famille ou même des gens de la même région, vous pouvez vous réunir pour acheter des terrains, comme par exemple ces particuliers qui ont acheté une forêt. Mais ce processus est assez limité, il faut trouver les bonnes personnes et il faut qu'il y ait un terrain qui intéresse ces personnes, ce qui peut être assez rare selon la région où vous habitez.

Dans ce cas, une alternative existe : internet. Le net permet de trouver des initiatives de la France entière, notamment les sites de financement participatifs qui permettent de trouver de nombreux projets. En faire une liste n'aurait pas grand sens car les projets ne durent que quelques mois tout au plus, mais en terme d'environnement, il me faut mettre en avant l'initiative de l'Aspas d'acheter 500 hectares de forêt dans le Vercors pour le rendre à la nature. Et la cerise sur le gâteau, c'est que leurs réserves sont des Réserves de Vie Sauvage®, à comprendre que c'est un espace naturel dont la gestion est la non gestion, ou la libre naturalité.

Voici donc une idée pour aider la nature : leur donner des bouts de terrain, si tout le monde réserve un bout de son terrain à la nature, avec plus de 7 milliards d'humains sur la planète, la nature irait déjà bien mieux, alors pourquoi ne pas tenter l'aventure ?