Sécheresse en France : quelles sont les conséquences ?

Pour beaucoup d’entre nous, un soleil éclatant est synonyme de bonne humeur, de détente et d’un verre en terrasse. Hélas, après un hiver particulièrement sec, ce printemps ensoleillé est déjà marqué par la sécheresse. À quoi est dû ce cruel manque d’eau ? Et surtout quelles vont en être les conséquences ? Découvrez ce que nous réserve la sécheresse… En attendant la pluie.

À l’origine de la sécheresse

Depuis le début du printemps 2022, la France n’a pas vu tomber une goutte d’eau du ciel. Mais, ce qui est à l’origine de la sécheresse qui touche le pays, c’est que cette situation a débuté en hiver. En effet, ce sont les pluies d’hiver qui rechargent les nappes phréatiques, véritables réserves d’eau, que ce soit pour les cultures ou la consommation courante.

Les pluies de printemps, tant attendues, sont immédiatement absorbées par les plantes, en pleine croissance. Elles peuvent également s’évaporer, avec la montée des températures.

Selon le service géologique national et l’agence eaufrance, depuis le 1er avril 2022, le niveau des nappes phréatiques est sous haute surveillance, due à leur faible niveau. À l’origine de déficit d’eau : entre septembre et avril 2022, les précipitations ont connu une baisse de 20 %. Cette baisse se répercute sur de nombreuses réserves d’eau, comme les nappes phréatiques du Grand-Est, du nord de la Nouvelle-Aquitaine et dans le Sud Est.

Des départements sous restriction d’eau

Différents services nationaux surveillent et mesurent en permanence le niveau des nappes phréatiques. Des seuils de prévention sont définis. Quand ils sont franchis, les préfets sont alertés et doivent prendre les mesures nécessaires.16 départements français sont dorénavant soumis à des restrictions d’eau.

Le Ministère de la transition écologique propose des solutions pour les particuliers, ainsi que pour l’industrie et l’agriculture :

incitation aux économies d’eau courante ;

baisse de 50 % de l’utilisation de l’eau pour les cultures ;

interdiction totale de laver sa voiture ou d’arroser les espaces verts ;

surveillance des fuites d’eau par les collectivités ;

installation de circuits fermés à usage industriel.

La sécheresse nuit aux cultures et aux habitations

La conséquence de la sécheresse combinée à la chaleur est dramatique pour la culture des céréales. Selon le Ministère de l'Agriculture, « les cultures d'hiver, comme le blé ou l'orge, qui sont aujourd'hui en phase de développement, commencent à connaître des situations qui vont affecter les rendements. » Les cultures de printemps, comme le maïs, le tournesol et la betterave sucrière seront également affectées, avec comme conséquence secondaire la question des fourrages.

Ce dont on parle moins souvent, c’est l’impact de la chaleur et de la sécheresse sur les bâtiments. En effet, les immeubles et maisons, construites sur des sols argileux, se fissurent puis s’effondrent. Avec la sécheresse, les sols bougent, s’affaissent et affectent les fondations. Le Ministère de la transition écologique a mis en place ELAN, un dispositif d’encadrement de ce risque lié aux constructions sur les sols argileux. Mais sera-t-il suffisant ?

L’agroécologie, une des solutions contre les conséquences de la sécheresse

Face à cet état de catastrophe naturelle, et à ses lourdes conséquences, ne serait-il pas temps de repenser notre rapport à cette ressource fondamentale qu’est l’eau ? Le système agricole, gros consommateur de cette denrée devenue rare, peut-il être repensé ? L’agroécologie (diversification des cultures, préservation des sols, agroforesterie) est sans doute une des solutions vers laquelle il faut tendre, car préserver l’eau n’est plus une éventualité : c’est une nécessité.

