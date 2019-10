Si petits et si insignifiants, sommes-nous uniques ?

Si petits et insignifiants, sommes -nous uniques ?

A mon avis la question n’a pas de sens et ne présente aucun intérêt.

Ceci dans l’univers tel qu’il est, et non pas dans l’univers tel que nous le rêvons.

Pourquoi ?

Nous (l’humanité) sommes ce que l’évolution, suite à de nombreux changements de milieu, a fait de nous. On pourrait parfaitement imaginer que dans des circonstances différentes, ou par une suite différente de circonstances, nous serions totalement différents de ce que nous sommes. Nous pourrions aussi bien ressembler à des amibes, ou encore nous adonner à la photosynthèse pour vivre de la limière de notre étoile. Nous pourrions surtout être totalement sans intelligence, et donc éviter de nous poser des questions qui ne veulent rien dire.

L’évolution ne privilégie absolument pas les êtres les plus intelligents (cela fait sans doute mal de l’admettre), c’est donc un concours de circonstances qui nous a permis de survivre. D’autres espèces humaines ont eu la même chance il y a quelques millions d’années et ont disparu sans laisser de traces à part quelques fossiles. Ce qui n’a pas changé la face du monde. Si nous disparaissons à notre tour, cela ne changera pas grand-chose non plus, la terre continuera de tourner et les espèces de naître et de disparaître.

Ce qui nous distingue des autres espèces vivantes sur notre terre, c’est notre immense vanité et notre non moins immense désir de posséder. Nous avons inventé des dieux à notre image à seule fin d’hériter de la planète et d’en réduire les autres espèces en esclavage (ou de les exterminer). Pourquoi d’autres espèces intelligentes présenteraient les mêmes vices que nous ? C’est une hypothèse basée sur une expérience unique, qui ne signifie absolument rien d’un point de vue statistique.

Nous clamons haut et fort notre « réussite évolutive », mais les algues monocellulaires qui ont régné sur Terre pendant des centaines de millions d’année pourraient revendiquer le titre si elles savaient parler. Ah, oui, elles ne savent pas parler.

Nous imaginons que, pour prétendre avoir réussi, il faut être capable de sortir de son monde, tout cela sur la capacité supposée d’être allés sur la Lune et peut-être d’aller sur Mars. Belle affaire, quand on ne sait toujours pas si les voyages sur la Lune étaient ou non un « fake », et quand nul ne sait comment réagira l’homme dans les rayonnements de l’espace.

Nous pouvons être certains qu’il existe des formes de vie sur d’autres mondes, parce que la chimie et la physique sont les mêmes dans l’univers connu. Mais cela signifie-t’il que des espèces soient davantage capables de quitter leur monde que nous de quitter la Terre ? Nous pouvons imaginer qu’ils aient trouvé des moyens de voyager sur des distances impossibles, mais sur quelle base ? Aucune, mis à part notre imagination. A ce prix, nous pouvons de fait imaginer absolument n’importe quoi. Ce qui rend absolument caduque la question posée. Autant croire aux univers parallèles, aux esprits immatériels, à l’existence de Dieu.

Toutes ces questions sont un simple produits de notre imagination. Des rêves, rien de plus.