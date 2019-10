Sponsor écocide finance le sauvetage de la planète ? Merci Nicolas Hulot. #EnergyObserver

Vogue pour donner une leçon au monde sur la transition énergétique. Finance-toi avec la SACIB, sponsor officiel malouin, qui massacre les zones humides et la biodiversité à 20 minutes de chez ton parrain Nicolas Hulot. Ainsi la Planète tu sauveras.

A Saint Malo, ville corsaire, connue à l’international, un crime d’écocide se déroule sous les yeux de chacun depuis le 7 octobre dans la plus grande indifférence. Terres agricoles, zones humides, centaines d’espèces protégées, tout y passe pour la construction de 800 logements là où les résidences secondaires sont déjà majoritaires. Sommes-nous à l’heure du réchauffement climatique avec urgence de préserver les zones humides de la disparition et la biodiversité de l’effondrement ? A contrario, articles et interviews élogieux défilent sur le retour d’Energy Observer à Saint Malo, son port d’attache.

Energy Observer, premier navire voulue à énergie propre, conduit par un Malouin, sillonne la planète depuis trois ans pour donner des leçons pédagogiques au monde entier sur l’absolue nécessité de la transition énergétique pour parer au réchauffement climatique.

Le navire est nommé le premier ambassadeur des « Objectifs de développement durable » par le ministère de la Transition écologique et solidaire et, a pour parrain Nicolas Hulot, ancien président de la Fondation pour la nature et l’homme, ex Ministre de la Transition écologique et solidaire, qui habite à Saint Lunaire soit à 20 minutes de Saint Malo.

SACIB massacre zones humides et biodiversité

Pour déployer une telle énergie pour sauver la planète, les financements sont nécessaires. Ainsi, Energy Observer est un projet multipartenaires, financé grâce au sponsoring et au mécénat. Son sponsor officiel : la SACIB, un promoteur immobilier malouin qui définit son activité comme « intimement liée à l’environnement et à l’innovation ».

Il y a un an, des malouins, en urgence se sont constitués en association « Rothéneuf Environnement » pour protéger les zones humides et la biodiversité de Saint Malo de la destruction. Pétitions, rendez-vous avec la Mairie de Saint Malo, rendez-vous au Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, rendez-vous à la DG Environnement de la Commission Européenne, rendez-vous à la sous-préfecture de Saint Malo, dépôt de recours ; rien n’y a fait. La SACIB, dont l’activité est soi-disant intimement liée à l’environnement a commencé à massacrer à coups de tractopelles, tout le biotope malouin, le 7 octobre au matin.

IPBES, GIEC, les instances se relaient pour nous sommer de protéger ce qu’il nous reste d’environnement. Nicolas Hulot fait son show à la télévision pour sauver la planète pourtant habitant à 20 minutes de la zone de destruction, il ferme les yeux, il n’agit pas. Pourquoi ? Froisser les sponsors par les temps qui courent coûte cher ?

Entre 1960 et 1990, la France a perdu 60% de ses zones humides.

En 2019, un quart de la biodiversité française est éteinte ou menacée.

Il faut des morts, pour obtenir une réaction.

Ces zones humides côtières sont à 500 mètres de la mer. Saint Malo est à haut risque d'inondations par submersion et ruissellements. Le réchauffement climatique induit des bouleversements que nul n’est en capacité de mesurer avec précision.

Combien de morts faudra-t-il sur Saint Malo pour que l'on se rende compte que détruire les zones humides côtières est criminel ? Combien de morts innocents ?

Le citoyen au fait des derniers rapports scientifiques, a-t-il une chance de réussir à préserver les infrastructures vertes garantes de l’avenir ? Ou les pouvoirs en place en ont-ils décidé autrement ? Serait-ce par besoin de diminuer les populations du fait des ressources planétaires qui ne pourront suivre ?

Tout semble savamment mis en place pour que la nature soit détruite et avec elle l'humanité dans la plus grande indifférence. Avec toujours une communication à la pointe voulant laisser croire que tout est fait pour sauver les biens communs.

Là où la parole devrait être donnée,

Là où les écrits devraient porter les histoires afin que la destruction cesse,

Place est faite au silence, à l'inertie.

Pendant ce temps, les espèces meurent, l'artificialisation gagne du terrain et les vies s’évanouissent.

Le mercredi 6 novembre à 9h30, nous serons en audience de référé en suspension (dossier déposé le 12 octobre, passage 1 mois plus tard…) au Tribunal Administratif de Rennes.

D’ici là, restera-t-il quelque chose à protéger ?

D’ici là :

_ Nicolas Hulot continuera son show schizophrénique.

_ Energy Observer continuera ses leçons pédagogiques pour sauver la planète.

_ La SACIB continuera de verdir son image à grand renfort de cash.

Les zones humides, la biodiversité ? Chuttttt……

Zones Humides de Saint Malo

Pour en savoir plus :

Europe poursuit son enquête : https://tinyurl.com/y4y2a7pk

Etat baisse les bras : https://tinyurl.com/y2ergcr3

Préfecture bloque l’accès au dossier : https://tinyurl.com/y28z3nuh

Nicolas Hulot, les semblants https://tinyurl.com/y3mxv6e9

Capitaine Energy Observer meilleur chargé com de la SACIB écocide https://tinyurl.com/yxjy4ucj

Collusion à St Malo (enquête UFC QUE CHOISIR) https://tinyurl.com/y2ngh4de

Taux d’arborisation minable de St Malo (11% _ national : 20%) https://tinyurl.com/yyurk6wh

Site internet www.rotheneuf-environnement.org

