Suis-je un vrai Ecolo ?

@Abolab

de soja OGM pour l’élevage pas pour les êtres humains

La consommation de soja en France

4 620 000 000 kilos/an

La consommation de soja en France est d’envrion 4,62 millions de tonnes par an, soit 12.657 tonnes par jour.

En 2009, la consommation française de soja, sous toutes ses formes, était estimé à 4,7 millions de tonnes. Les importations de soja sous toutes ses formes représentaient 4,63 millions de tonnes. 66 % 3,1 millionS de tonnes ont été consommées en tant que tourteaux par l’industrie de production de viande, comptant pour 66% de la consommation totale française de soja. En 2009, la production française était de 110 000 tonnes, ce qui représente théoriquement 3% de la consommation de ce secteur.

La Production de soja en France est essentiellement destinée à nourrir le bétail (90%).

2/ de l’argument de santé (qui penche en faveur de l’alimentation végétale)

3/votre raisonnement ne pourrait s’appliquer que dans le cadre d’une population très limitée, car produire de la viande saine de manière biologique ou traditionnelle requiert énormément de terre agricole, comparé à l’agriculture productiviste.

4/La viande cultivée en laboratoire à partir de cellules souches est de ce point de vue plus écologique que la viande biologique.

5/C’est comme pour le chauffage au feu de bois. Quand nous n’étions que quelques millions sur terre, cela était très écologique. Aujourd’hui, nous approchons des dix milliards d’habitants sur la planète et nous avons multiplié par cinq la population mondiale en l’espace d’un seul siècle... Se chauffer au feu de bois, dans la promiscuité des habitations actuelles, est devenu totalement non écologique et pollue massivement l’air et dégrade sa qualité. C’est pourquoi c’est interdit dans les grandes villes, mais je peux vous assurer que là où j’habite, les voisins qui se chauffent au feu de bois dégradent massivement la qualité de l’air : c’est insupportable, et ils le font de manière tout-à-fait légale du fait de la non prise en compte de la qualité de l’air par les politiciens.

33% du soja est bien lié a la consomation des humain vegan des villeet seulement 10% de 0.38 milion de tonne sont produite en france pour les vegan .98% de l’ alimentation des boeuf du mezenc est de l’ ensillage de l’ herbe de nos prairie .ici aussi , nos petit vieux sont tous au moins nonagenere , elever a la charcuterie , a la raclette , a la pomme de terre et au bon vin blanc des montagne ...raser les ville , y a encore plein de place en montagne pour vivre sainement .Absolument pas , chaque produit chimique necessaire pour alimenter les cuve , emet enormement de CO2 et detrui des paysage entier pour trouver des terre rare comme le coltran ou le thalium .De plus , la viande synthetique est pleine de produit de culture non rincé ...





Rien ne polue plus que les villes (y compris vegan ) rien n’ est cultiver sur place , les moteur de voiture et chaufage emete des tonne de poluant .Et il n’ y as plus de nature pournetoyer ...

regarde bien https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/ c’ est le long des autoroute et des grande ville que la polution est genéré . c’ est pas le BBQ du voisin

On est pas responsable de la demographie des ville , de l’ acceuil de migrand toujours plus nombreux , ni des nombreux touriste qui vienne nous « poluer l’ été » avec leur quad et leur produit menager ( lingette , couche jetable , emballage de plat tout pret ) on est responsable seulement de notre mode de vie tout a fait sain et ecolo .