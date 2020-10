SUV - La voiture idéale pour le mâle et la femelle alpha ?

Vraiment trop bête de désigner par mâle et femelle alpha les propriétaires d'un SUV. Faudrait-il plutôt les qualifier de dominants frimeurs fiers d'exhiber leur réussite en rapport avec volume de leur voiture ? Si vous pensez cela, l'heureux possesseur d'un Sport Utility Vehicle pourrait vous répondre... Et alors ! Conduire un vrai ou faux 4x4 est parfaitement légal et à la mode. Le conducteur de l'impressionnante automobile pourrait même vous traiter de jaloux. En réalité, les conducteurs séduits par ce type de véhicule ont des motivations qui ne sont pas seulement en rapport avec le m'as-tu-vu. Selon un spécialiste de la vente automobile "Ce qui plaît, c'est la silhouette, la carrosserie, le fait d'être un peu en hauteur et le sentiment de sécurité".

Mais, parlons maintenant écologie, le WWF s'étouffe et s'indigne en constatant que près de 40 % des ventes de voitures neuves sont des SUV. Aussi, "Le Fonds Mondial pour la Nature" propose quelques solutions pour tenter d'éradiquer progressivement la bête monstrueuse pollueuse et cracheuse de CO2.

Comme vous le savez, les écologistes comme sont riches en idées. Ils ont même une formule magique capable de réaliser des miracles... Viser le porte-monnaie ! Vous conviendrez que pour cette fois ça serait bien fait pour les pollueurs s'ils devaient payer un malus. Un point de vue parfaitement compréhensible surtout si vous roulez une Twingo.

Donc, le WWF qui se bat depuis 1973 pour une "planète vivante", appelle les décideurs à "refonder la fiscalité automobile autour d'un critère poids..." Vous remarquerez quand même le côté pédagogique de l'organisation indépendante, pour qui "le monde d'après a déjà commencé. Il tend vers la légèreté" et le verdissement d'une classe politique verte de peur à chaque élection.

Et il faudra beaucoup d'arguments pertinents pour réussir à convaincre les 38,16% de Français qui se laissent tenter par l'achat d'un SUV. La tentation du mal pourrait être plus forte que la raison écolo.

Voici quelques arguments pour changer de voiture, selon le WWF

- Du côté du climat, les SUV ont constitué, ces 10 dernières années, la 2ème source de croissance des émissions de CO2 françaises, derrière le secteur aérien.

- En 2035, les SUV représenteront, pour les ménages modestes, un surcoût annuel de 408 € par an.

- Un piéton a 2 fois plus de risques d’être tué en cas de collision avec un SUV par rapport à une voiture standard.

- Un conducteur a 10% de risques en plus d’avoir un accident à bord d’un SUV que d’une voiture classique. (jusqu'à 27% selon l'assureur suisse AXA pour les plus gros SUV)

- Un SUV consomme environ 15% de plus qu'une voiture standard.

- Le SUV est incompatible avec la réalisation des objectifs climatiques de la France pour 2030.

Après lecture de ce réquisitoire sans pitié contre le SUV, qui osera prendre la défense de cet animal enragé sur roues. Certes, le SUV électrique est déjà en route et les amoureux des grosses bagnoles vont pouvoir circuler silencieusement sans être montrés du doigt comme des coupables du réchauffement climatique. Maintenant, n'allez pas accuser la voiture électrique de ne pas être écologique. On pourrait croire que vous roulez dans un gros SUV diesel.