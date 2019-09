Tirez la chasse

L’alcoooool non ! L’eau fa..fu .. fi.... furigineuse oui !

Il y a chasse et chasse. Non je rectifie, il y avait chasse et chasse.

La chasse au petit gibier, perdrix, grives, lapin, lièvre, seul ou à deux ou trois, avec un ou deux bons chiens c’était une activité de loisir extrêmement agréable, l’occasion de passer une bonne journée à marcher et à bien se crever pour ramener in fine au mieux deux ou trois perdreaux et un lièvre.

Il y avait aussi ceux qui devenaient accros à la chasse d’un seul gibier : la caille en Cerdagne, la bécasse dans les forêts du Tarn. Il fallait pour cela avoir des chiens d’arrêt de toute première qualité et ne pas avoir peur de marcher pendant des heures pour revenir bredouille trois fois sur quatre.

C’est fini ! Le petit gibier sauvage a presque complétement disparu, non pas du fait des chasseurs non, du fait des agriculteurs qui a coup de produits chimiques l’ont empoisonné ou privé de nourriture ou les deux !

Il y avait aussi la chasse au sanglier, chasse « au poste », immobile à attendre que les chiens courants qui le poursuivaient fassent peut etre passer l’animal à portée de tir. Chasse statique hyper emmerdante. J’y suis allé une fois et j’ai été vacciné à jamais.



Aujourd’hui restent effectivement des mecs riches qui louent des territoires de chasse privés et qui y font lâcher des sangliers ou des faisans d’élevage. Bof ! Autant qu’ils aillent se défouler au ball trap, si c’est le tir qui les intéresse.

Ça n’a plus rien à voir avec la chasse en version un que j’ai beaucoup aimé au temps de ma jeunesse.