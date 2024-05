Toute la pluie tombe sur moi

C’est une litote, mais la pluie n’en finissant pas de tomber, certains s’amusent en se gaussant du réchauffement climatique, vu les températures basses pour ce mois de mai... et pourtant.

Au départ, il y a une confusion dans les esprits, car il y a une différence notable entre les termes « réchauffement climatique », et ceux du « changement climatique », certains s’amusant à constater qu’en terme de « réchauffement », ce serait plutôt « refroidissement » qu’il faudrait utiliser…

Or, les deux sont pourtant liés.

Je vous explique.

Comme l’écrit Emmanuel Clevenot, dans les colonnes de « Reporterre » : « les fortes précipitations du printemps en France s’expliquent par le réchauffement de l’atmosphère et cette situation devrait se reproduire à l’avenir, accompagnée d’étés de plus en plus secs ». lien

Or qui dit « pluie » dit en même temps, baisse des températures…

D’ailleurs le climatologue Robert Vautard assure que ce printemps très mouillé n’est pas en contradiction avec le changement climatique, « car bien au contraire, c’en est même un symptôme », d’après la loi physique formulée par Clausius-Claperon.

Celle-ci prédit la vitesse à laquelle la pression de vapeur augmente par unité d’augmentation de la température, et l’équation de Clausius-Claperon donne la relation quantitative entre la pression de vapeur d’une substance et de sa température. lien

En conséquence, si la température augmente d’1°C, l’humidité de l’atmosphère augmente de 7 %, et plus le climat se réchauffe, plus la vapeur d’eau stockée au dessus de nos têtes augmente...provoquant les pluies que nous subissons actuellement amenant un abaissement sensible de la température.

En résumé plus le changement climatique s’accélère, plus les précipitations sont fréquentes.

En effet, contrairement aux apparences, le printemps 2024 est l’un des plus chaud jamais enregistré en France, les températures observées du 1er mars au 20 mai sont les septièmes les plus chaudes depuis le début des relevés dans les années 1930, provoquant une sensible augmentation de l’humidification de l’atmosphère. lien

La France n’est évidemment pas le seul pays touché, et les scientifiques du World Weather Attribution ont constaté qu’en Angleterre et en Irlande, le changement climatique anthropique a augmenté de 20 % les précipitations d’automne et d’hiver et ils ont déclaré : « les jours de tempête, les pluies sont devenues 30 % plus intenses, par rapport à un climat préindustriel plus froid de 1,2 °C ». lien

Cette réflexion est portée par ce que l’on appelle « la science de l’attribution », laquelle était déjà mentionnée par les experts du GIEC, et elle permet une meilleure communication entre les évènements météorologiques et le climat. Lien

Le Royaume Uni n’est pas le seul à subir le changement climatique, on le sait, et en 2022 il a rendu les canicules meurtrières en Inde et au Pakistan 30 fois plus probables. lien

La ville de Jacobadad a subi une température de 50°C.

Certains taquins n’hésiterons pas à écrire qu’il fasse chaud aux Indes n’a rien d’extraordinaire, et ils auront tort, car en 2022, les Hindous ont vécu le mois de mars le plus chaud depuis 122 ans…

il nous faut donc nous attendre à plus de pluies, ce qui va réjouir les escargots et les ramasseurs de champignons, mais aussi plus d’évènements climatiques violents, cyclones, tornades, avec éboulements divers et variés, glissements de terrains, et d’autres « joyeusetés »…

Et ce ne sont pas les promesses de nos dirigeants qui vont changer quelque chose, car pour se mettre les électeurs dans la poche, ils ont décidé de faire porter le chapeau aux « empêcheurs de tourner en rond » que seraient les écolos…

Sarkösi avait lancé le mouvement avec son « l’écologie, ça commence à bien faire »...et Macron suit le même chemin, comme on peut le constater dans cet échange musclé.

Comme le constatent, entre autres, Greenpeace, « écologie et climat, le bilan catastrophe d’Emmanuel Macron »...ce président est passé en quelques mois de « champion de la Terre » à « champion des promesses », constatant qu’il continue a faire toujours le contraire de ce qu’il dit, finissant par subir la sanction ultime (inaction climatique) prononcée par les instances européennes, mais aussi par le Conseil d’État. lien

Macron ne respecte pas ses engagements climatiques, il n’a pas respecté la promesse de fermer la totalité des centrales à charbon avant la fin de son mandat, il a accordé des dizaines de milliards d’euros aux énergies fossiles, il n’a pas respecté sa sortie du glyphosate, reculant sur les dérogations accordées aux néonicotinoïdes, il a continué à défendre un modèle productiviste et agro-industriel polluant, faisant stagner les émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur, et son quinquennat est marqué par une répression d’une ampleur inédite à l’encontre des mouvements écologistes, ainsi que le constate Greenpeace. lien

Notre Dame Des Landes, et les militants contre les bassines ne l’ont pas oublié...

Comme dit mon vieil ami africain : « les promesses sont cause de mensonges ».

le dessin illustrant l’article est de Ballarin

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

