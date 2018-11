Transition énergétique. Une planification collectiviste que Mao ne pourrait pas renier

Le zèle imposé de la France sur la lutte contre le CO2 est une planification digne des plus grandes planifications communistes.

La transition énergétique. Un frein économique à grande échelle pour une hypothèse générée par une modélisation statistique du GIEC. Ce que nous sommes certains de réaliser avec la transformation énergétique, c’est une perte économique de plusieurs milliards pour les Français, un endettement massif, des taxes disproportionnées, la non linéarité de notre production énergétique, les fondements de notre industrie, et la remise en cause de notre système social, ainsi que la destruction de notre paysage.

Vous pouvez faire le parallèle avec les plans quinquennaux de Mao du grand bon en avant, ou une élite « sait », et vous impose de changer votre vie.

En Chine, la planification du grand bon en avant, sous Mao Tsé thoug, l'élite et l'établishment avaient décidé que les petits oiseaux c'était le mal absolu. Il fallait les détruire. C'étaient des nuisibles. Et croyez-le, comme aujourd'hui, les sources d'information en 1958 vous en faisaient le sermon quotidien. En France, les gauchistes Français vantaient les mérites de la planification d'état Chinoise comme aujourd'hui ils vantent les planifications etatistes. La diabolisation des oiseaux était à son paroxysme.

Le résultat fut l'inverse de l'espéré, une destruction de l’économie rurale car sans oiseaux, d'autres nuisibles avaient pris la place pire qu'eux.

Ne voyez-vous pas le parallèle avec le pétrole ?

Le pétrole, c'est pour l'etablisment le mal absolu. Il faut le détruire, c'est un nuisible. La diabolisation est à son paroxysme. A la place vous aurez des éoliennes non constructibles sans un subventionnement ou un passe droit, et qui produisent une électricité à 82€ le MW/h alors que le prix de marché moyen européen est à 45€ le MW/h.

Ne voyez-vous pas le parallèle avec le grand bon en avant ? Un parallèle entre les fours à acier en Chine que l'on retrouve aujourd'hui dans les campagnes et ces éoliennes qui poussent partout et qu'on retrouvera demain rouillées. Une population mise à contribution auquel l'élite avait décidé que la production d'acier était le Graal. Chaque personne devait jeter dans des fours ses gamelles pour produire un acier de si mauvaise qualité qu'il ne valait rien, comme aujourd'hui vous êtes imposé à participer à la production d'éoliennes.

Savez-vous qu'on ne sait rien du réchauffement climatique. Rien de rien.

La concordance entre accroissement du CO2 et réchauffement est supposée corrélation. Mais concordance n'est pas corrélation. Voire corrélation à l'envers, le réchauffement faire produire plus de CO2.

Une hypothèse où c’est fourvoyé l’élite, l’etablishment les partis et leurs églises les médias et leurs sermons quotidiens.

Reposer pragmatiquement la question de l’influence du CO2 sur le climat a tellement d’implications et d’intérêts pharaoniques que le débat est atomisé, écrasé par les intérêts de la nomenklatura d’état.

Chacun peut remarquer que remettre en cause l’hypothèse modélisée du GIEC, c’est comme expliquer au Cardinal de Paris que dieu n’existe pas.

Imaginez la caste devant la destruction économique, les milliards dépensés en pure perte de la « transition énergétique » leur démontrer que cette planification d’état est une planification de type communiste, que Mao ne renierait pas.

Les implications sont terribles si nous revenons au pragmatisme, et que nous prenions les modèles théoriques du GIEC pour ce qu’ils sont.

Des modèles hypothétiques empiriques et aucunement une certitude ou une réalité...

Le climat et les températures ont tellement d’agrégats, que le prévoir, c’est comme demander de prévoir l’économie et la parité du dollar en 2050. Des nobels en économie refuseraient car ils n'auraient la prétention de le deviner.

L’élite s’est fourvoyée, en prenant ces hypothèses pour argent comptant. Elle engendre un tel impact économique social qu’elle ne pourra jamais l’admettre. Leur remise en cause est totale.

La plupart des gens comptent sur les médias pour avoir leur opinion sur le dioxyde de carbone (CO 2 ) dans l'atmosphère. Les reportages en 1986 indiquaient qu'en 1990 serait le début de l'apocalypse. Bien évidemment cela ne c'est pas produit.

Une large majorité croit encore à la peur du CO 2.

Il n'existe toujours aucune preuve du prétendu réchauffement de la planète par le CO 2 de l'homme.

Même si l’on adopte les hypothèses, il n’y a rien d’autre que des hypothèses.

La politique Française de transition énergétique visant à éviter les émissions anthropiques de CO 2 n’a aucun sens. Cela entraîne des charges folles, autodestructrices, Une destruction en règle de l'économie Française, du pouvoir d'achat des Français, de la nature et les paysages.

Il s’agit d’un préjudice économique de plusieurs milliards d'€euros, à grande échelle donc l'impact est terriblement négatif.

Pas d'augmentation de la température globale du CO 2 au cours des quinze dernières années

Selon les données officielles, il n'y a pas eu d'augmentation globale de la température au cours des quinze dernières années, ce qui peut être attribué aux émissions de CO2.

Il y toujours eu des fluctuations de température dans l'histoire de la terre.

Les variations de température de l'atmosphère ont toujours existé de manière considérable dans les temps pré-industriels. Il y avait des périodes de glace et des périodes chaudes. La science attribue cela aux éruptions solaires et au magnétisme, à l'activité volcanique, aux modifications de l'inclinaison de l'axe de la Terre, à la formation de vapeur d'eau et de nuages, au méthane, aux courants océaniques, aux rayonnements cosmiques, etc.

Même aujourd'hui, ces facteurs sont erratiques, en partie rectifiés, en partie contraires à la température de l'atmosphère. Même si le CO2 , qui n’a pas été prouvé, a un effet sur la température, il serait noyé sous l’effet de tous les autres facteurs.

Fluctuations également dans la proportion de CO2 naturel dans l'atmosphère

Même la grande majorité du CO2 naturel a toujours fluctué considérablement dans le passé. En manipulant la très faible proportion de CO2 anthropique, aucune influence notable sur la température de l’atmosphère ne peut avoir lieu en relation avec les fluctuations de la proportion nettement plus importante de CO2 naturel et les fluctuations aléatoires des autres facteurs déterminants pour le climat.

Incidemment, l'effet de refroidissement provoqué par la réduction de CO2 risquerait de se produire précisément lorsque la nature reviendra au refroidissement.

Un modèle économique scientifiquement déguisé

La thèse a été établie pour la première fois en 1988 par le politicien et homme d’affaires Al Gore avec un certain nombre de co-investisseurs liés aux cercles onusiens.

Dès le début, les thèses du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) se caractérisaient par un manque de caractère scientifique et une contrefaçon flagrante. Cela a commencé avec la mission fondatrice du GIEC, unilatérale, non illimitée et donc non scientifique.

Manipulations, contrefaçons, réinterprétations au nom d'une prétendue science

Le « mensonge de la courbe en forme de crosse de hockey », connue sous le nom de « Climategate » sont des manipulations sur ordinateur d’une manière très peu scientifique.

Aucune majorité de scientifiques ne décide du bien ou mal,

On le répète encore et encore, les 97% des scientifiques qui ont accepté la thèse du CO 2 n'ont rien a voir avec la recherche sur le climat.

Richard Tol, professeur des aspects économiques du changement climatique à l'Université d'Amsterdam, a mené une enquête approfondie sur la source de cette affirmation et a découvert qu'elle était totalement folle.

Pour avoir une place dans un université ou obtenir un financement universitaire, faire partie d'une pétition du GIEC est un avantage pour les scientifiques signataires.

Qu'un nombre de scientifiques qui croient que quelque chose est correct ou faux, n'a pas de valeur scientifique. Ce qu'il faut, c'est une démonstration scientifique pas un avis moral sur un sujet hors de vos points de compétence.

Les déclarations stupéfiantes des membres du GIEC. Le Professeur Steven Schneider, un auteur principal du GIEC, c'est exprimé publiquement avec ces propos

"C’est la raison pour laquelle nous devons annoncer des scénarios de poursuite de l’horreur, faire des déclarations dramatiques simplistes et ne pas mentionner nos doutes. Pour attirer l'attention, il faut des déclarations dramatiques et aucun doute sur ce qui est dit. Chacun de nous chercheurs doit décider dans quelle mesure il veut être honnête ou plutôt efficace. "

Vous trouvez cette manière de présenter les choses scientifique ?

La pétition Lindzen de 300 scientifiques indépendants 2017 qui ont averti Trump

Des centaines de scientifiques indépendants, dont plusieurs lauréats du prix Nobel, ont protesté à plusieurs reprises contre ces thèses du GIEC. Cela est particulièrement clair dans la pétition du 23 février 2017 de 300 scientifiques américains indépendants dirigée par le célèbre professeur du MIT Richard Lindzen :

"Le dioxyde de carbone est un engrais végétal et non un poison"

"Nous soutenons des contrôles efficaces, abordables et directs, des polluants environnementaux courants, mais le dioxyde de carbone n'est pas un polluant. Au contraire, il existe de nombreuses preuves claires et sans équivoque que l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est très utile pour l'environnement afin d'améliorer les rendements des cultures et de mieux faire pousser d'autres plantes qui constituent la source de nourriture pour toute la vie. C'est un engrais végétal et non un poison ".

Cela a peut-être contribué à ce que les États-Unis a annoncé qu'ils se retiraient de l'Accord de Paris afin de disposer d'une marge de manœuvre suffisante pour le CO2, tout en approuvant l'émission de polluants environnementaux réels avec des lois sévères et, comme on le sait depuis la crise du diesel, des mesures d'application rigoureuses empêcher savoir. Les Américains ont choisit ! La lutte contre la pollution, pas contre le CO2.

Les milliards gaspillés par une élite Française trop zélée.

Les grandes nations comme les États-Unis, la Chine et l'Inde se comportent différemment de l'Europe et la France.

Étant donné que le gouvernement américain et d'autres grands États, tels que la Chine et l'Inde, sont passifs en ce qui concerne le CO2 , il n'y a aucune raison de penser qu'ils seraient totalement indifférents aux conséquences négatives des émissions de CO2 assumées par les alarmistes, sciemment et volontairement, exposer leur peuple et leur avenir à des dangers tels que les alarmistes les associent au CO2 .

L'accord de Paris ne limite pas les émissions de CO2

Contrairement au Protocole de Kyoto, qui prévoyait une limitation quantitative des émissions de CO2 mais dont l’omission n’était nullement pénalisée, l’Accord de Paris ne prévoit plus de restriction quantitative. Sinon, peu de pays auraient adhéré.

Chaque membre doit simplement faire des déclarations qui sonnent bien, sans se soumettre à aucune restriction sérieuse.

Comme dans le protocole de Kyoto, ils n'ont aucun risque à craindre s'ils n'atteignent pas leurs propres objectifs quantitatifs.

2 ans après l'accord de Paris, aucun pays signataire a tenu ses engagements. La honte suprême, Les USA qui ont refusé de les signer eux ont diminué leur rejets de CO2, c'est dire si c'est comique.

Dans son zèle aveugle, l'Europe et la France en particulier deviennent de plus en plus solitaires.

La question du CO2 et de la protection du climat est abordée presque quotidiennement dans les médias. Il domine la politique. Il affecte massivement l'industrie automobile, le secteur de l'énergie, la classe moyenne et les consommateurs, et détruit la nature et le paysage.

Un tel zèle aveugle est inconnu dans la plupart des autres pays. Les Pays-Bas viennent de cesser de promouvoir l’énergie éolienne. L'Espagne et la République tchèque n'investissent plus dans les énergies alternatives et la Suède envisage de revenir au nucléaire,

La transition énergétique en France est la seule au monde a réduire une industrie qui ne produit pas de CO2 pour le remplacer par un fardeau d'énergie aléatoires aussi dramatique.

La France stupéfié et la France aliénée

La France stupéfiée est en train de voir son travail, son pouvoir d'achat et ses libertés s'estomper, pendant que la France aliénée des villes bobos est aveuglée par l'idéologie.

Il est certain que la France est en train de détruire son industrie énergétique performante et la compétitivité de ses entreprises.

D'autres États ne se feront pas autant détruire par leur élite pour le CO2

Les grands pays industrialisés, tels que les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon et d’autres pays dotés de capacités de recherche physique et météorologique solides ne compromettront pas la croissance économique et la compétitivité internationale en limitant les émissions de CO2.

Le CO2 n'est pas nocif, mais qu'il a des effets bénéfiques sur la végétation. C'est l'une des raisons pour lesquelles tous les efforts Français de réduction des émissions de CO2 sont inutiles et vides de sens.

64 pays construisent en 2018 de nouvelles centrales électriques au charbon

Voici un exemple actuel : il y a actuellement plusieurs centaines de centrales au charbon en construction dans 64 pays, les mines de charbon se rouvrent partout dans le monde et on emmerde la liberté de circulation des Français.

C'est irresponsable.

La France élitiste poursuit la destruction de son économie dans une planification de type communiste

Avec l'élimination de la production d'électricité traditionnelle au moyen de l'énergie renouvelable, les anciens partis et l'élite veulent également poursuivre la destruction du fonds de roulement du pays par milliards, la destruction de la la capacité nucléaire moderne engendrera pénuries et coupures électriques.

Cela représente des centaines de milliards de dollars de dommages, au détriment des contribuables et des consommateurs, alors que d'autres pays développent cette capacité à grande échelle.

En résumé :

La transition écologique, énergétique et la lutte contre le CO2 est motivée par des statistiques hypothétiques modélisées dans des conditions extrêmement obscures et fondé sur la manipulation par la peur.

Il n’existe aucune preuve concluante et scientifiquement reconnue que les émissions de CO2 ont une incidence importante sur la température de l’atmosphère. Les affirmations non prouvées de scientifiques et d'institutions proches du GIEC sont contredites par les conclusions contradictoires d'au moins autant de scientifiques indépendants et de lauréats du prix Nobel.

Les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon et l'Inde, leurs habitants ne sont pas harcelés ni obligés d'entrer dans une guerre pour réduire leurs émissions de CO2

En vertu de l’Accord de Paris, les principaux pays industrialisés tels que les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon et même l’Inde n’ont pris aucun engagement convaincant en matière de réduction des émissions de CO2 et n’ont aucun moyen de les inciter à le faire.

Dans les sciences empiriques, le principe selon lequel celui qui supporte la charge de la preuve repose sur des affirmations ou des thèses s'écartant d'une connaissance antérieurement valide. Il doit donc prouver ses thèses de manière scientifiquement reconnue ou falsifier l’état des connaissances.

Par conséquent, les représentants de l'état actuel des connaissances ne sont pas obligés de réfuter de nouvelles thèses, car cela constituerait un renversement inadmissible de la charge de la preuve.

Les alarmistes du climat sont incapables de fournir des preuves de la catastrophe climatique causée par le CO2 anthropique depuis trente ans. Ce qu'ils offrent ne sont que du vulgaires modèles.

Les modélisations ne sont pas des preuves. Il est donc irresponsable de mener des politiques énergétiques et environnementales aussi vastes et irréversibles sur une base aussi fragile.

Maintenant, il s'agit de prévenir et d’arrêter de dégâts et de faire prendre conscience que le pays est devenu un pays collectiviste dirigé par une nomenklatura hors sol.

L'une des principales leçons de notre histoire, qui a vu tant de millions de vies innocentes sacrifiées dans le cadre de programmes visant à améliorer le sort de l'humanité, est la suivante : méfiez-vous de l'élite et des intellectuels.

Ils doivent faire l'objet d'une suspicion particulière lorsqu'ils cherchent à imposer des solutions collectivistes. Jamais rien n'est sorti de bon.

