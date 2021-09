Tu fais quoi le 18 septembre  ? Rien de prévu  ?

Alors, chausse tes baskets, enfile des gants, munis-toi d’un sac poubelle et de ta bonne humeur !

Je te propose de participer à un événement international, le World Cleanup Day, littéralement la Journée mondiale du nettoyage de la planète.

Fédérer le monde entier

C’est en Estonie, loin, loin de la France, que ce projet a vu le jour en 2008, sous le nom de Let’s Do It. Le but : rassembler au moins 5 % de la population mondiale pour nettoyer la planète de ses déchets sauvages lors d’une journée. Durant cette première expérience, 4 % de la population de l’Estonie a amassé 10 000 tonnes de détritus en quelques heures.

Petit à petit, cette prouesse a fait le tour du monde, et plusieurs collectifs de citoyens ont tenté l’aventure sur leur sol. En 2014, 7 états ont réussi à mobiliser au moins 5 % de leurs habitants, voire beaucoup plus avec un record de 15 % pour la Slovénie.

De ces succès est née la World Cleanup Day et l’on compte aujourd’hui plus de 165 pays participants avec cet objectif de 5 % de la population mondiale rassemblée à atteindre.

Participer à son échelle

Ça t’intéresse ?

Oui, mais comment faire ?

En France, l’association World Cleanup Day France existe depuis 2017 et est le relais pour tous les points de collectes sur le territoire. Elle permet d’identifier tous les bénévoles pour le calcul du pourcentage, elle propose des outils et des guides, c’est-à-dire tout ce dont tu pourrais avoir besoin pour tenter l’expérience.

En ville, au bord de la mer, dans notre belle campagne ou en haut des sommets tu peux agir en prenant part à un groupe de citoyens. Et si jamais rien n’existe sur ton lieu d’habitation, de travail ou de vacances, donc pourquoi ne pas décider d’organiser un événement ?

Tu ne te sens pas l’âme d’un rassembleur alors, pars seul, entre amis ou en famille sur les chemins, les sentiers, les rues ou les impasses, traquer le papier gras, ou pas, le plastique, le verre, le mégot, bref tout ce qui pollue notre environnement proche.

Franchir les obstacles

Oui, j’entends les détracteurs, les indécis, les rageux qui sauront te dire que tout cela ne sert à rien, qu’il s’agit d’une goutte d’eau dans la mer. Pourquoi, alors, donner de son temps pour faire une action civique ?

Parce que cette journée mondiale est une belle expérience humaine, citoyenne et collective.

En effet, durant ce temps offert à la planète, tu risques :

– de rencontrer des personnes inconnues ;

– d’avoir des discussions intéressantes et de rire ;

– de te faire de nouveaux amis ;

– de découvrir, ou redécouvrir, ton espace de vie ;

– de faire une bonne action pour l’environnement ;

– de susciter des interrogations de la part des passants ;

– de donner envie à des individus de te rejoindre l’année prochaine ;

– de transmettre aux enfants, les tiens, ou ceux des autres, les bons gestes ;

– en une phrase, de passer du bon temps avec des personnes qui pensent comme toi : la planète mérite notre respect.

Ai-je réussi à te persuader ? J’espère, car plus nous serons nombreux, plus l’environnement sera préservé. Plus d’excuses, qu’il pleuve, vente ou si le soleil nous offre sa chaleur, le 18 septembre je nettoie les alentours et je savoure cette heure, ou ces heures de partage.

Pour respecter notre planète, agissons en citoyen, en respectant notre environnement, les participants à cette journée, mais aussi tous ceux qui ne se sentent pas concernés.