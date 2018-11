Un climato-sceptique

Un petit extrait de l’article de Wikipedia que je citais, qui fait bien voir l’extraordinaire progrès des « sciences » induit par les travaux très scientifiques de Lyssenko en tous points comparables à ceux du GIEC.



Après la chute de Khrouchtchev, les scientifiques condamnés pour crimes fictifs sont réhabilités, la biologie moléculaire, la génétique la biophysique et la biochimie remplacent la biologie mitchourinienne dans l’enseignement et les laboratoires. Pourtant, Lyssenko ne sera jamais officiellement condamné et ce, en dépit de l’acharnement de la presse à son égard : trop de responsables à différents niveaux sont compromis, de bonne ou de mauvaise foi, si bien que le pouvoir intervient pour faire cesser les critiques médiatiques. Ce désir d’étouffer l’affaire et d’éviter le scandale amène le pouvoir à s’opposer au travail et aux personnes de A. Medvedev et V. N. Soyfer qui, persécutés, durent fuir d’URSS. Le livre de Medvedev ne paraitra en Russie qu’en 199314.

En 1965, Vladimir Soukatchev accuse Lyssenko de pratique frauduleuse35.

Le bilan de sa carrière est accablant : « Apport scientifique nul, paralysie de la biologie et de l’agronomie soviétiques pendant près de trente ans, mise à l’écart et assassinats de savants mondialement réputés40. » Toutefois, les récentes découvertes en matière d’épigénétique ont conduit à une certaine ré-évaluation modérée de ce bilan. Ainsi, les travaux de Pyotr Sopikov, publiés au milieu des années 1960 et concernant l’hérédité via la transfusion sanguine sont-ils actuellement cités41. Pour cette raison et parce qu’il s’appuyait sur des postulats faussement scientifiques en génétique, le lyssenkisme est depuis lors utilisé métaphoriquement pour dénoncer la manipulation ou la déformation de la méthode scientifique pour étayer une conclusion pré-déterminée liée à un objectif idéologique ou politique42,43,