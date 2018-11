Vous avez dit : mouvement du 17 novembre ?

« Si le gouvernement avait dit clairement, en l’assumant pleinement, que ces taxes supplémentaires sont pour remplir les caisses de l’État et réduire le déficit budgétaire qui, finalement, n’est pas si faible que cela car le gouvernement peine à réduire les dépenses publiques, ce serait plus clair et plus franc. »

Quand on offre 40 milliards aux (grosses) entreprises alors même que jamais les dividendes de leurs actionnaires n’ont été aussi plantureux, quand la lutte contre la fraude fiscale (évaluée à 100 milliards) se résume à scruter les réseaux sociaux pour choper les plus benêts des petits poissons, il devient impossible de réduire le déficit public autrement qu’en réduisant massivement les pensions, les aides au logement et autres services publics de base au citoyen (éducation nationale, justice, défense nationale, transports en commun, ...).

Tous les prétextes deviennent alors bons pour pressurer ceux qui n’ont ni les moyens de l’exil fiscal, ni de vivre des toujours plus grasses rentes prélevées sur la sueur et le travail des petites gens. Ne reculant devant aucune tartuferie, le même gouvernement qui, pour mieux complaire aux riches actionnaires allemands de Bayer, a renoncé à graver dans la loi le renoncement au glyphosate - qui tue les sols à grande échelle, massacre la biodiversité planétaire et empoisonne producteurs et consommateurs - à l’outrecuidance d’invoquer les accords de Paris, le réchauffement climatique et l’emprunte carbone pour toujours plus saigner le gueux.

« ..., le Président Emmanuel Macron s’inquiétait de ce mouvement : « Je me méfie toujours de ces mouvements où l’on mélange tout ! ». »



Si la France n’avait connu « ces mouvements où on mélange tout », Louis XVI n’aurait jamais été décollé, la République n’aurait jamais été proclamée et jamais le giton de Rothschild - fort d’un suffrage digne en matière de lobotomisation des masses du dernier pack « lessive qui lave encore plus blanc » - n’aurait pu se prendre pour le nouveau « Monarc ». Ce dernier à tout lieu de s’inquiéter : effectivement, la coupe des iniquités déborde !

Et si, pour changer des « fake news » on à beau jeu - de la présidence et du gouvernement à l’éditocratie à la botte - de couiner en cœur au « populisme » et à la menace poujadiste, rien n’y fera !