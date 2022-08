6 mois de guerre en Ukraine en 7 dates.

Ah tiens après les nécros retour à la propagande, on ne se refait pas, n’est-ce pas rakoto ?

Alors bien sûr il fallait un point Godwin, il est atteint avec la comparaison avec Hilter, l’Anschluss rien que ça, mon pauvre rakoto ! On continue avec l’héroïque résistance ukrainienne, la vétusté de l’armée russe ; vous voulez sans doute parler de ses missiles hypersoniques qui font trembler de jalousie les américains qui tentent de les copier sans résultat ; de ses missiles Sarmat dont les ogives ne font pas quelques kilotonnes comme celles des Minutemen III de l’oncle Biden ; de ses sous-marins derniers cris (Belgorod, Iassen, Boreï etc...). Vous avez le culot de vanter les missiles Neptune ayant coulé le Moskva, mais pourquoi ne dites vous pas dans votre article que sans les avions espions américains (drones et avions radars) qui sillonnent la Mer Noire et qui ont communiqué la position du croiseur aux ukrainiens, ils ne l’auraient pas coulé, soyez honnête pour une fois (à ceux que ça intéresse, Flight Radar 24, Plane Finder, ADS-B ExChange pour le suvi de vol des avions).

Bien entendu vous reprenez les sornettes des médias concernant les bombardements de civils, avec l’histoire de la maternité dont on a retrouvé une soit-disant victime bien vivante et en pleine forme par la suite, les prétendus bombardements suite auxquels ont a retrouvé des éclats de missiles ukrainiens etc... Vous oubliez les mines papillons joyeusement éparpillées au milieu des quartiers résidentiels du Dombass. Bref tout est à l’avenant dans votre récit, vous reprenez la propagande médiatique classique, rien de bien neuf et surtout rien de bien surprenant venant de votre officine (cabinet rakoto subventionné). Vous oubliez les vrais causes du déclenchement du conflit bien entendu, Euro-Maïdan vous connaissez ? Le massacre des civils russophones du Dombass vous en touche une sans faire bouger l’autre tout comme votre maître.

Vous avez le toupet de parler de la Convention de Genève pour les prisonniers de guerre, mais savez-vous que les seuls à la respecter ne sont pas ceux auxquels vous pensez et que les ukrainiens tirent dans les genoux de leurs prisonniers et les torturent avant de les exécuter froidement, n’avez-vous donc pas vu les vidéos qui l’atteste ? Ah mais oui bien sûr j’oubliais pour vous c’est de la propagande, non mais vous vous fichez de qui rakoto ?



Vous parlez du Bosphore et évoquez le fait que la Turquie interdit le passage des navires de guerre. Mais savez-vous mon cher rakoto que si les américains, chefs incontestés de l’OTAN dont la Turquie n’est qu’un vassal décidaient de faire passer un sous-marin en immersion peu profonde (le Bosphore n’est pas très profond) ils laisseraient faire à partir du moment où personne ne s’en rend compte, vous êtes naïf au mieux, au pire malhonnête.

Il n’y a que sur l’affaire de la centrale nucléaire que vous ne vous mouillez pas trop et oui c’est tellement gros. Retour au point Godwin, Daria Douguina

était une amie de Marine Lepen, il faut bien le marterler, sous-entendu c’était une salope elle n’a eu que ce qu’elle méritait (histoire d’avaliser un attentat terroriste pour le camp du bien), ah oui et pourquoi pas tant que l’on y est (vous n’êtes plus à ça prêt) une descendante d’Adolf. Bref je m’arrête là mais votre article est un tissus de connerie, un tissus de mensonge. Vous êtes d’une partialité mon pauvre, fort heureusement vous n’êtes ni juge ni juré, mais un simple pisse-copie. Au moins vous toucherez vos gages, votre dévotion le mérite.