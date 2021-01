Accord du Brexit : victoire de Londres, Waterloo de l’UE

@Trelawney

Tu es trop drôle on dirait une annonce covid !

Tu crois que la city souffre et que les financiers arrivent en masse , nous avions entendu cela il y a 4 ans et le RU battait records economiques sur records économiques... les chiffres disent le contraire encore aujourd’hui.

La création de lignes maritimes nouvelles serait un moins pour le RU ?

La livre ne vaut pas 0.9 euro mais plutôt 1.1 et tu ne comprends pas vraiment comment marche une monnaie.

Le coup des anglais quittant en masse leur pays pour venir chez nous etait déjà parfaitement ridicule quand l le RU a voté sa sortie, aujourd’hui nous le ressortir explose le ridicule et l’amène a des niveaux stratospheriques.