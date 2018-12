Angela Merkel, la Chancelière chancelante ?

elle n’a jamais eu encore la volonté politique de définir précisément sa doctrine sur le plan européen, sauf, très récemment, le 13 novembre 2018 au Parlement Européen de Strasbourg (j’y reviendrai), sur la création d’une armée européenne.

===============================

Ca leur va bien, à nos enfoirés, de parler d’une armée européenne quand ils ne sont même pas capables de voir la menace terrible que le régime terroriste de Téhéran fait peser sur tout le Moyen-Orient. L’Iran perfectionne actuellement ses missiles pour que les capitales européennes, à la fin, quand ils seront nucléarisés, puissent être à leur portée.

Sun Szu, le grand stratège de l’époque des Royaumes combattants le remarquait déjà : quand on ne se connaît pas et quand on ne sait pas clairement où sont les vrais ennemis, on perd toutes les guerres.

On est mal parti, comme en 38, et en marche vers les pires catastrophes.